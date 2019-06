Vlček potiahol K4 k bronzu: Táto medaila mi v zbierke chýbala

Parádny výkon! Slovenská výprava získala na II. Európskych hrách v Minsku tretiu medailu. Vo štvrtok sa za silného vetra o ňu postaral štvorkajak v zložení Samuel Baláž (19), Erik Vlček (37), Csaba Zalka (20) a Adam Botek (22), ktorý získal bronz vo finále na 500 m. „Táto medaila mi v zbierke chýbala,“ pochvaľoval si desaťnásobný majster sveta Vlček.

Slováci finišovali za víťazným Ruskom, ktoré predviedlo vynikajúci záver, a druhým Nemeckom. „V takýchto ťažkých podmienkach sme ešte nepretekali, takže som rád, že sme to zvládli a teším sa z medaily,“ povedal „háčik“ nášho štvorkajaku Samuel Baláž. Slováci figurovali v polovici trate na piatom mieste, v závere sa predrali dopredu cez Portugalcov a Talianov. Mohutný finiš mali Rusi, ktorí zdolali favorizovaných Nemcov. Z medaily mal obrovskú radosť aj Adam Botek, ktorý si v Minsku zvolil dvojkombináciu K2 1 000 m a K4 500 m. V prvej disciplíne mu s Petrom Gellem ušla medaila o 0,315 s., keď skončili piati, na druhý pokus to už vyšlo. „Bolo to dlhé, náročné, ale chvalabohu sme to dobre zvládli,“ povedal Botek.

Csaba Zalka priznal, že v náročnejších podmienkach ešte asi nepretekal: „Boli naozaj veľmi ťažké a bola to asi jedna z najťažších jázd môjho života. Ten silný protivietor a veľmi dlhé vlny vedia K4 dobre rozhádzať, ale zvládli sme ju veľmi dobre.“