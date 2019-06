Slováci v NHL: Ktorí už dostali od klubov kvalifikované ponuky?

Brankár Patrik Rybár a útočník Peter Cehlárik dostali od svojich klubov NHL kvalifikované ponuky na novú zmluvu. Red Wings, respektíve Bruins si tak udržali rokovacie práva na slovenských hokejistov, ktorí budú mať od 1. júla štatút obmedzeného voľného hráča.

Naopak, kvalifikovanú ponuku nedostal od vedenia Winnipegu útočník Marko Daňo, ktorý sa tak stane neobmedzeným voľným hráčom a bude si hľadať nový angažmán.

Profiligové kluby si kvalifikovanými (základnými) ponukami zaviažu svojich potenciálne obmedzených hráčov. V prípade, že by sa tí dohodli na kontrakte s konkurenčnými tímami, majú právo ponuku dorovnať.

Kvalifikovaná ponuka znamená pre klub povinné 5- až 10-percentné navýšenie pôvodnej (zväčša nováčikovskej) zmluvy), hráč ju však nemusí prijať a vo väčšine prípadov aj ďalej rokuje o výhodnejších podmienkach. Mnohí hokejisti sa už totiž v mladom veku, ešte pred vypršaním nováčikovského kontraktu, zaradia medzi ligovú elitu a logicky si tak nárokujú lukratívne niekoľkomiliónové platy. Tento rok je to prípad Mitchella Marnera (Toronto), Braydena Pointa (Tampa Bay), Mikka Rantanena (Colorado), Sebastiana Aha (Carolina), Brocka Boesera (Vancouver), Matta Tkachuka (Calgary) či Patrika Laineho a Kylea Connora (obaja Winnipeg). Nezriedka sa stáva, že takíto hráči sa "naťahujú" so svojimi zamestnávateľmi až do prípravných kempov, či do štartu sezóny. V snahe získať pre seba čo najlepší kontrakt niektorí potiahnu rokovania až do prvých mesiacov sezóny, hraničný termín je v tomto prípade 1. december. Minuloročným príkladom je William Nylander, švédsky útočník sa dohodol na zmluve s Torontom až v posledný možný deň, pár hodín pred "dedlajnom".

Kluby, ktorým zlanárili obmedzených hráčov ich konkurenti prostredníctvom tzv. offer sheet a rozhodli sa ponuku nedorovnať, prináleží kompenzácia, odvíjajúca sa od dohodnutého platu. Pri priemernom zárobku nad 10,57 mil. dolárov ročne sú to až štyri výbery v 1. kole draftu (rozložené do piatich sezón). Obmedzení voľní hráči, ktorí pôsobia v NHL viac ako štyri roky, majú právo prihlásiť sa na arbitráž, rovnakú možnosť majú aj ich kluby. Plat hokejistu - spravidla na jeden rok - potom určí nezávislý sudca. Po jeho verdikte má klub 48 hodín na to, aby zmluvu s hráčom v stanovenej výške podpísal, v opačnom prípade sa hokejista stáva neobmedzeným voľným hráčom. Na arbitráž je možné prihlásiť sa do 5. júla, jednotlivé prípady rieši súd na konci júla a začiatku augusta.

Súčasnej kolektívnej zmluvy medzi NHL a hráčskou asociáciou NHLPA je aj dohoda, že voľní hráči (obmedzení aj neobmedzení) môžu rokovať so záujemcami už týždeň pred otvorením trhu. Oficiálne však môžu zmluvy podpísať najskôr 1. júla.

Tento rok je pomerne bohatý zoznam neobmedzených voľných hráčov, teda hokejistov, ktorí môžu rokovať s profiligovými klubmi bez akéhokoľvek obmedzenia. Zo Slovákov sa medzi nimi ocitol okrem Daňa aj Richard Pánik, s ktorým nepredĺžila zmluvu Arizona. Kontrakt v Toronte vypršal obrancovi Martinovi Marinčinovi, po zisku Calderovho pohára s Charlotte Checkers sa snaží reštartovať svoju kariéru v NHL Tomáš Jurčo.

Najjagavejších voľných hráčov bez obmedzenia poslal na trh Columbus, ktorý nedokázal predĺžiť zmluvu ani s jedným z trojice Artemij Panarin, Matt Duchene a brankár Sergej Bobrovskij. O dvojicu Rusov Bobrovskij - Panarin sa intenzívne zaujímajú najmä "panteri" z Floridy, ktorí už absolvovali s oboma hráčmi predbežné rozhovory. Duchene sa v stredu stretol so zástupcami Montrealu, pravdepodobnejšie však vyzerá jeho dohoda s "predátormi" z Nashvillu, s ktorými mal rokovať vo štvrtok. Na trhu s voľnými hráčmi sa ocitli aj doterajší kapitán San Jose Joe Pavelski, jeho spoluhráč z tímu Sharks Gustav Nyquist, kanonier NY Islanders Anders Lee, Mats Zuccarello, Jason Spezza (naposledy v Dallase) či veterán Justin Williams (Carolina). Z obrancov je najvyššie hodnotený Tyler Myers (Winnipeg). Je však možné, že viacerí z nich sa napokon dohodnú na spolupráci so svojom doterajším klubom. Dlhoročný ofenzívny ťahúň "žralokov" Joe Thornton je pripravený vrátiť sa na aspoň ešte jednu sezónu do San Jose, švédsky brankár Robin Lehner bude mať takisto štatút neobmedzenébo voľného hráča, no rokuje iba o predĺžení zmluvy s Islanders.



Slováci v NHL

obmedzení voľní hráči - dostali kvalifikované ponuky:

Patrik Rybár (Detroit)

Peter Cehlárik (Boston)



neobmedzení voľní hráči:

Martin Marinčin (naposledy Toronto)

Richard Pánik (Arizona)

Tomáš Jurčo (Charlotte/AHL)

Marko Daňo (Winnipeg) - nedostal kvalifikovanú ponuku



hráči so zmluvou:

Jaroslav Halák (Boston)

Zdeno Chára (Boston)

Andrej Sekera (Edmonton)

Tomáš Tatar (Montreal)

Christián Jaroš (Ottawa)*

Marián Gáborík (Ottawa) - na listine dlhodobo zranených hráčov

Erik Černák (Tampa Bay)*

Marián Studenič (New Jersey)*

Adam Húska (New York Rangers)*



pod zmluvou, už ukončil kariéru:

Marián Hossa (Arizona) - na listine dlhodobo zranených hráčov