Ďurovčík si po 4 rokoch vzal svoju lásku: Svadba ako z rozprávky!

Známy slovenský režisér a choreograf Ján Ďurovčík (48) ukončil svoj staromládenecký život a po 4 rokoch randenia sa zosobášil s muzikálovou herečkou Barborou Hlinkovou (23).

Zaľúbenci si vymenili obrúčky v krásnom kostolíku neďaleko haličského kaštieľa, kde sa po obrade konala svadobná hostina.

Obrad sa konal netradične v pondelok. Rozhodnutie mať svadbu v prvý deň pracovného týždňa však malo svoj dôvod. Bolo to totiž presne rok od ich zásnub, ktoré prebehli tiež tajne. Nový Čas vtedy Ďurovčíka prichytil, ako vychádza z klenotníctva, kde bol kúpiť zásnubný prsteň. „Sme šťastní, povedala áno. Tajne som dúfal, že to povie a povedala,“ vyjadril sa pred rokom. Takže svadba bola presne do roka a do dňa a ešte aj v deň Jánových menín.

Nevesta na koči

Čerství mladomanželia si za miesto, kde prežijú najkrajší deň v živote, vybrali krásny kostolík neďaleko haličského kaštieľa, do ktorého sa pozvaní hostia presunuli na svadobnú hostinu. Ženích bol nahodený v netradičnom svetlosivom fraku s bielou košeľou a s viazankou v rovnakej farbe. Hnedé topánky boli výbornou voľbou, pretože čierne by boli príliš tvrdým kontrastom.

Nevesta prišla do kostola v sprievode svojho otca na rozprávkovom koči a rozdávala úsmevy na všetky strany. Na sebe mala jednoduché biele šaty bez rukávov, do ktorých bola na boku všitá jemná čipka, rovnaká, aká lemovala aj dlhý závoj. Jemnú vizáž dopĺňali nedbalo zopnuté vlasy upravené do jemných vĺn a kytička skombinovaná z bielych kvetov. Svadobčania spolu so ženíchom nevestu už netrpezlivo čakali v svätostánku.