Ďurovčík si vzal snúbenicu na rozprávkovej svadbe: Čo im prorokoval Ondrej Kandráč?

Známy slovenský režisér a choreograf Ján Ďurovčík (48) ukončil svoj staromládenecký život a po 4 rokoch randenia sa zosobášil s muzikálovou herečkou Barborou Hlinkovou (23).

Fotogaléria 23 fotiek v galérii

Zaľúbenci si vymenili obrúčky v krásnom kostolíku neďaleko haličského kaštieľa, kde sa po obrade konala svadobná hostina.

Obrad sa konal netradične v pondelok. Rozhodnutie mať svadbu v prvý deň pracovného týždňa však malo svoj dôvod. Bolo to totiž presne rok od ich zásnub, ktoré prebehli tiež tajne. Nový Čas vtedy Ďurovčíka prichytil, ako vychádza z klenotníctva, kde bol kúpiť zásnubný prsteň. „Sme šťastní, povedala áno. Tajne som dúfal, že to povie a povedala,“ vyjadril sa pred rokom. Takže svadba bola presne do roka a do dňa a ešte aj v deň Jánových menín.

Nevesta na koči

Čerství mladomanželia si za miesto, kde prežijú najkrajší deň v živote, vybrali krásny kostolík neďaleko haličského kaštieľa, do ktorého sa pozvaní hostia presunuli na svadobnú hostinu. Ženích bol nahodený v netradičnom svetlosivom fraku s bielou košeľou a s viazankou v rovnakej farbe. Hnedé topánky boli výbornou voľbou, pretože čierne by boli príliš tvrdým kontrastom.

Nevesta prišla do kostola v sprievode svojho otca na rozprávkovom koči a rozdávala úsmevy na všetky strany. Na sebe mala jednoduché biele šaty bez rukávov, do ktorých bola na boku všitá jemná čipka, rovnaká, aká lemovala aj dlhý závoj. Jemnú vizáž dopĺňali nedbalo zopnuté vlasy upravené do jemných vĺn a kytička skombinovaná z bielych kvetov. Svadobčania spolu so ženíchom nevestu už netrpezlivo čakali v svätostánku.

Zaľúbená dvojica si svoje áno povedala krátko po štvrtej hodine poobede. „Obaja sú veriaci, takže obrad si priali mať v kostolíku a ten v Haliči je veľmi pekný. Hostia sa potom presunuli do honosného kaštieľa, kde sa zabávali do skorých ranných hodín,“ povedal zdroj Nového Času.

Celebritní hostia

Na svadbu Ďurovčíkovcov zavítali okrem rodinných príslušníkov aj ich dobrí priatelia a nechýbali ani známe tváre. Medzi inými aj tanečník Peter Modrovský s priateľkou Ingrid, manželia Traubnerovci či hudobníci Ondrej Kandráč s manželkou a Ivan Tásler s bratom Mirom. Práve IMT Smile pomáhal Ďurovčík režijne s ich veľkým turné, ktoré mali s Lúčnicou.

Po sobáši sa odobrali všetci do kaštieľa, z ktorého je dnes nádherný štvorhviezdičkový hotel. Svadba bola ako vystrihnutá z rozprávky, čo prostredie kaštieľa iba umocňovalo. Veľkolepé priestory priam dýchajú luxusom. Na stránke hotela sú k dispozícii informácie ohľadom balíkov, ktoré mohli novomanželia využiť. Ak by mali svadbu na kľúč, podľa najdrahšieho balíka by zaplatili 90 eur na osobu a dostali by k nemu mladomanželský apartmán. Pre hostí sú k dispozícii dvojlôžkové izby v cene od 138 eur, či apartmány od 198 eur za noc.

A čo želajú známej dvojici ich priatelia? „Šťastný spoločný nový život a keďže som tanečník, tak veľa správnych krokov aj v živote aj v tanci,“ povedal Peter Modrovský. Zhovorčivejší však bol hudobník Ondrej Kandráč. „Sme s manželkou zobratí už 11 rokov a viem, že je to tá najlepšia vec, ktorú som mohol v živote urobiť. Želám teda Janovi to isté, aby si po tých 10 až 15 rokoch povedal, že to bola tá najlepšia životná voľba, pretože ich svadba bola úžasná. Veľmi sa ľúbia, Barborka je zlatá a energická baba. Jano, to je náš východniar, čiže my k sebe máme blízko. Pevné zdravie, šťastie a do roka proroka. Smiali sme sa, že keď budú krstiny, tak Kandráčovci prídu hrať zadarmo,“ uzavrel so smiechom.