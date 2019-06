Tiež vám idú krkom reči "dokonalých" matiek? Prečítajte si priznanie Slovenky, ktorá TO konečne povedala za vás

Načo sa tie ženy hrajú? Prečo sa "opekňujú"? Aj tieto otázky si kládla Slovenka, ktorá je matkou.

Už ich nemôže vystáť! Slovenka zverejnila na Priznaniach žien osobný výlev, ktorým vyčistila istej skupine matiek žalúdok a vyslúžila si zaň stovky lajkov.

"Priznávam sa, že taaaak strašne mi lezú na nervy tzv. dokonalé matky, ktoré potrebujú každú chvíľu zdôrazňovať, aké sú perfektné a ako všetko zvládajú ľavou-zadnou. Viete čo, ja vám neverím ani jedno slovo. Ak vám to tak dobre ide, tak sa tešte v tichosti a netraumatizujte iné mamy. Ak sa nejaká úbohá čerstvá prvorodička posťažuje, že to nezvláda a vy napíšete, že máte deti tri a vždy všetko stíhate, najradšej by som vám vyškriabala oči. Musíte si do tej chuderky ešte kopnúť? Ak neviete pomôcť, tak buďte radšej ticho. Alebo prečo neprezradíte vaše tajné finty ako to celé zvládnuť? Prečo nehovoríte konkrétne, ako riešite niektoré situácie? Pravdaže, o tom sa už zabudnete rozpisovať, že k vám každý deň nabehne babička, alebo že tie vaše 3 deti už dávno nie sú v batoľatá a v podstate vám to najstaršie vychováva to najmladšie? Ako som povedala: neverím vám ani slovo.

Dokonalé matky neexistujú. Aj ja som taká chcela byť a chvíľku mi trvalo, kým som pochopila, že to nie je možné. Ja to jednoducho nedokážem. 100% sa venovať dieťaťu, medzitým navariť, upratať, vyprať, vyžehliť a pritom byť stále tip-top upravená... Sorry, ale podľa mňa to nejde. U mňa to funguje tak, že ak som vyfintená ja, tak moja domácnosť vyzerá ako vojnové pole a naopak - ak chcem mať udržiavanú domácnosť, tak ja sa cítim aj vyzerám ako vojnový veterán. A ak by som sa celý deň venovala dieťaťu, tak sa ani neprezlečiem z pyžama a neusteliem postele. Ja totiž nemám vaše perfektné dieťa, ktoré sa doma zabaví samo a ja sa môžem hrať na dokonalú gazdinú. V akej dobe to preboha žijeme, že keď žena potrebuje pomoc, tak sa dočká len povýšeneckých komentárov? Pomáhajme si a nesúťažme. Veď všetky mamy sme na tej istej lodi."