Čaputová, Danko a Pellegrini sa stretli na hrade: Prihlásili sa k jednotnej zahraničnej politike Slovenska

Traja najvyšší ústavní činitelia sa prihlásili k deklarácii o členstve Slovenska v EÚ a NATO.

Ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení prezidentky Zuzany Čaputovej, predsedu NR SR Andreja Danka a premiéra Petra Pellegriniho, robia tak preto, lebo sú presvedčení, že konštruktívna spolupráca a otvorená a vecná komunikácia, bez osobných útokov, sú najlepším základom pre zodpovednú politiku, ktorú občania SR očakávajú. Pôvodný dokument podpísali 23. októbra 2017 vtedajší prezident Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej Danko a vtedajší predseda vlády Robert Fico.



"Robíme tak preto, aby sme vybudovali základ pre spoluprácu a koordináciu troch najvyšších ústavných činiteľov pri výkone zodpovednej a jednotnej zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Robíme tak preto, aby sme potvrdili smerovanie zahraničnej politiky s cieľom, aby bola Slovenská republika vnímaná ako stabilný a zodpovedný partner v zahraničí a aby sme potvrdili našu spoločnú zodpovednosť za zahraničnú politiku SR a dali verejný záväzok, že budeme konať v súlade s touto dohodou," píše sa v dokumente, ktorý Čaputová, Danko a Pellegrini podpísali.

Ako po podpise povedala Čaputová, vníma neistotu v spoločnosti a to, že sa vytratil konsenzus a jednota v otázkach zahraničnej politiky. Podpisom ústavní činitelia podľa nej ukázali, že v otázke EÚ a NATO našli zhodu. "Na to, aby táto deklarácia mala hodnotu, musí vstúpiť do života. Reálne kroky ukážu, či je náš záväzok živý," povedala prezidentka s tým, že ona osobne sa tak bude usilovať konať a verí, že aj ostatní. Podpis vyhlásenia vníma ako verejný záväzok, že všetci spoločne aj každý zvlášť budú konať a postupovať v súlade s dohodou.



Predseda NR SR Andrej Danko povedal, že najlepším miestom pre SR je EÚ a z bezpečnostného hľadiska NATO. To, že sa diskutuje o reformách, podľa neho neznamená, že sa spochybňuje naše členstvo v týchto kluboch. "Zaznieva veľa hlasov, ktoré spochybňujú niektoré naše kontakty a návštevy. Vždy hovorím, že svet má štyri svetové strany, na všetkých sú niektorí ľudia dobrí a zlí, múdrejší aj hlúpejší, ale vždy s nimi treba viesť dialóg," povedal predseda parlamentu po podpise. Dodal, že sa modlí, aby spolu komunikovali aj Čína, Rusko, USA a dialóg viedol k zmierneniu napätia.



Predseda vlády Peter Pellegrini pripomenul, že on sa k deklarácii prihlásil už v minulosti. Teší ho, že všetci traja vyjadrili podporu európskej myšlienke. To, že ľudia za EÚ stoja, dokazuje podľa neho aj zatiaľ najvyššia účasť v eurovoľbách a víťazstvo proeurópskych síl. Pokiaľ ide o členstvo Slovenska, premiér pripomenul, že Slovensko je integrované všade, kde môže - v schengenskom priestore aj eurozóne a odmieta deliace čiary v EÚ.