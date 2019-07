Mladík († 28) si chcel posledný večer na dovolenke oddýchnuť na izbe: Osudové rozhodnutie

Dovolenka s kamarátmi sa mu stala osudnou. Po mladom mužovi ostala nešťastná partnerka a dieťa.

Carl Shepherd Liverpool († 28) si užíval na párty ostrove Ibiza aj s kamarátmi. Sekunda zmenila skvelú dovolenku an tragédiu. Otec si chcel užiť poslednú noc bez šialeného žúru a tak ostal sám na hotelovej izbe. Zaspal však na balkóne a nešťastnou náhodou z neho vypadol. Ako píše portál Metro, záchranári bojovali o jeho život 45 minút, no neúspešne.

Mladík Ibizu miloval a chodil si na párty ostrov užiť dvakrát do roka. Tentokrát bol na dovolenke so sesternicou Alethou a kamarátmi. "Carl sa rozhodol ostať na izbe. Bol príliš unavený, aby išiel do klubu," povedal kamarát Mike Higgans. Dodal, že keď sa vrátili k hotelu, videli sanitku. Neprikladali tomu veľkú pozornosť, až kým zistili, že Carl nie je v izbe.Utekali sme dole schodmi, no nepustili nás k nemu. Bol to najhorší moment našich životov," dodal.

Pri páde z balkóna bez zábradlia mu praskla lebka a utrel vážne zranenie mozgu, informovali vyšetrovatelia. K nešťastiu došlo v rezorte Platja d'en Bossa. Pod tragickú smrť muža sa podľa dostupných informácii podpísal aj alkohol. Testy odhalili, že okrem toho mal v tele kokaín a extázu, prezradila súdna lekárka Shanta Deonarine.