Eminem prišiel o otca († 67): Do smrti mu ho bude pripomínať krutá spomienka z tínedžerských čias

Začiatkom týždňa zomrel vo svojom dome v Indiane Eminemov (46) otec Marshall Bruce Mathers Jr. Ako informuje Etonline, otec známeho rapera zomrel na infarkt. Mal 67 rokov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Eminemova matka Debbie a Marshall sa zosobášili v roku 1970, o dva roky nato sa narodil Marshall Bruce Mather III, známejší ako Eminem. Krátko po pôrode sa jeho rodičia rozišli a otec sa odsťahoval do Kalifornie, kde sa mu neskôr narodili ďalšie dve deti.

Debbie prezradila v rozhovore pre Rolling Stone, že Eminem ako tínedžer napísal svoju otcovi viacero listov. Všetky sa mu vrátili s tým, že adresát nebol zastihnutý. Keď sa Eminem stal slávnym, prezradil, že sa s ním otec snažil skontaktovať. Každopádne sa očividne nikdy nepomerili.

Eminem o svojom otcovi písal vo viacerých pesničkách, ako napríklad "My Name Is" alebo "Cleanin' Out My Closet". Z textov cítiť, že naňho zanevrel