Mesto reaguje na vyhlásenie Slovana: Uveríme, až keď peniaze prídu na účet!

Peniaze ešte nedorazili na účet mesta.

Viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer, ktorý má v kompetencii oblasť športu, uverí informácii o tom, že hokejový klub HC Slovan Bratislava uhradil svoj dlh voči mestu, až keď peniaze "cinknú" na účte mestskej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ). Káčer to uviedol na sociálnej sieti s tým, že sa situácia s miliónovými dlhmi v Bratislave už každopádne nemôže opakovať.

Viceprimátor zároveň pre TASR pripustil rokovanie o nových podmienkach nájomnej zmluvy medzi mestom a HC Slovan. "Rozsah využitia KHL a domácej extraligy je predsa len iný," ozrejmil. Podľa jeho slov je mesto pripravené rokovať napríklad o prevádzke bufetov či skyboxov. Upozornil však, že zatiaľ ide len o možnosti, venovať sa im môže magistrát až potom, keď bude vyplatenie dlžôb zo strany HC Slovan potvrdené. "Peniaze na ceste už boli viackrát," poznamenal Káčer.

HC Slovan Bratislava na svojom webe informoval, že odoslal v stredu na účet hlavného mesta platby za užívanie bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Klub poukázal na účet mesta sumu v celkovej výške 1,196 milióna eur. Táto suma má pozostávať z istiny, úrokov z omeškania a zmluvných pokút. "Zaplatením svojho záväzku HC Slovan Bratislava splnil podmienku mesta na začatie dialógu s predstaviteľmi samosprávy hlavného mesta, ako bolo prisľúbené, ohľadom nastavenia nových a reálnych podmienok využívania Zimného štadióna Ondreja Nepelu detskými a mládežníckymi kategóriami klubu, ako aj A-mužstvom," uvádza hcslovan.sk.

Primátora Bratislavy požiadalo v máji mestské zastupiteľstvo, aby rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv s HC Slovan, ak do konca júna nedôjde k splateniu všetkých dlhov voči mestu. Zároveň ho požiadali, aby rokoval s HC Slovan – mládež o splatení dlhu vo výške 135.916 eur do konca augusta a aj o tom, aby táto časť klubu realizovala platby za prenájom ľadových plôch vopred. Vallo koncom mája pre TASR uviedol, že ak HC Slovan Bratislava nezaplatí hlavnému mestu svoj dlh za prenájom zimného štadióna, 1. júla s ním mesto vypovie zmluvu. Ako podotkol, samospráva nebude ustupovať, no v prípade mládeže Slovana si vie predstaviť istú dohodu.

HC Slovan Bratislava dlhoval za nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ), ktorá pristúpila k vymáhaniu dlhu aj súdnou cestou.