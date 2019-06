Prečo Nicholsonová požiadala o zastavenie členstva v SaS? Europoslankyňa prehovorila

Šok v SaS! Len nedávno sa dostala do europarlamentu, no teraz rieši veľké problémy v strane. O prerušenie členstva požiadala po predsedovi Richardovi Sulíkovi (51) najznámejšia tvár liberálov Lucia Ďuriš Nicholsonová (42). Čo je za jej prekvapujúcim krokom?

Bývalá podpredsedníčka parlamentu, ktorá o funckiu prišla po tom, čo sa dostala na kandidátke SaS do europarlamentu, žiada o prerušenie členstva v strane. Predchádzal tomu víkendový snem liberálov, na ktorom sa jej nepodarilo získať podporu spolustraníkov a nedostala sa do Republikovej rady. Po neúspechu pri voľbe do užšieho vedenia strany prišlo od Nicholsonovej radikálne rozhodnutie.

„Podala som žiadosť na Republikovú radu o pozastavenie členstva, ktoré je časovo ohraničené. Uvidím, čo bude ďalej. A dôvody, ktoré ma k tomu viedli, považujem za internú záležitosť a nechcem to rozmazávať,“ tajuplne okomentovala aktuálna europoslankyňa svoje rozhodnutie pre Nový Čas. Nicholsonová zároveň vylúčila, že by za podaním žiadosti o prerušenie členstva bola snaha utiecť k niektorému konkurenčnému politickému zoskupeniu.

„Dala som to tak, že maximálne do konca roka. Potrebujem si zvážiť veľa vecí. Ale nemala som žiadne rokovania s nikým ďalším, myslím s inými stranami, ani nič podobné. Ja nemám žiaden záujem ublížiť strane Sloboda a Solidarita,“ uviedla Nicholsonová a dodala, že si nedala ani žiadne podmienky, ktoré strana musí splniť, ak si ju chce udržať. Konflikt medzi liberálmi nechcel bližšie vysvetliť ani líder Richard Sulík. „O pozastavení členstva v strane rozhoduje Republiková rada SaS. Považujeme to za internú záležistosť, ktorú v tejto fáze nebudeme komentovať,“ povedal Richard Sulík.

