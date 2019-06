Nešťastný otec o živote bez Nadeždy, ktorá zmizla pred 5 mesiacmi: Ľuboš zvažuje radikálny krok

Bolesť a bezmocnosť neprešli! Ľuboš Ondejka (40), manžel nezvestnej Nadeždy Ondejkovej (39) z Rusoviec, prežíva doslova bezútešné obdobie. Odkedy jeho láska a matka ich troch detí odišla v pondelok 14. januára z domu, zľahla sa po nej zem.

V postieľke zostala vtedy ich len štvormesačná dcérka Lujzička. Dvojičky Patrik a Oliver (8) vo svojom detskom svete stále čakajú, že mama sa vráti. Neprípúšťajú si, že ju možno už nikdy neuvidia. Už v piatok šikovní prváci donesú domov svoje prvé koncoročné vysvedčenie. Pochvalu od mamičky si však nevypočujú.

Hoci sa od polovice januára zorganizovalo niekoľko pátracích akcií, kedy profesionáli aj dobrovoľníci použili vari všetku dostupnú techniku, Nadeždu sa nepodarilo nájsť ani živú, ani mŕtvu. Mnohí na ňu pomaly zabúdajú, ale jej milujúci manžel a najbližšia rodina nie.

Nový Čas sa bol pozrieť, ako mladá rodinka zvláda túto neľahkú životnú situáciu. V útulnom domčeku nás privítal Ľuboš v náručí s dcérkou Lujzičkou, ktorá medzitým vyrástla a má už deväť mesiacov. „Je to naša usmiata hviezdička, ona drží pokope celú rodinu,“ smutne sa pousmial starostlivý otec. Ľuboš je momentálne na materskej, aby sa mohol naplno venovať deťom, ktoré nadovšetko ľúbi a snaží sa, aby čo najmenej pocítili to, že mama s nimi nie je.

„Chlapci majú svoj svet a myslia si, že sa mama vráti. Vôbec o nej nehovoria, akoby ju na istý čas ako obranu vytesnili. Vedia, že ju hľadáme, ale nepripúšťajú si, že môže byť aj mŕtva, alebo že ju nemusíme vôbec nájsť. Chodíme k psychologičke, aby sa nestalo, že som niečo zanedbal a tá hovorí, že všetko sa môže prejaviť aj neskôr. Veľmi pomaličky sa otvárajú, lebo Paťo už plakal za mamou, a to od jej zmiznutia nebolo,“ priznal smutný otecko.

Oporu má v rodine

Chlapci majú naplánované prázdniny so starými rodičmi, na ktoré sa veľmi tešia. Chodia na futbal a cez víkendy im Ľuboš pripravuje program, aby vždy mali čo robiť. „Ja mám tiež dobré aj zlé dni. Lenže potom pozriem na deti a viem, že musím byť kvôli nim silný. Niekedy je to naozaj ťažké,“ povzdychol si Ľuboš. Hoci väčšina ľudí sa stavia k zmiznutiu Nadeždy skepticky, on skúša každú možnosť, ktorá by vniesla do tohto prípadu aspoň nejaké svetlo.

„Rodina mi pomáha, ale v prípade polície je to na mŕtvom bode. Podával som podnet na inšpekciu, aby sa viacej do toho zapájali, ale odtiaľ to posunuli prezidentovi Policajného zboru Milanovi Lučanskému a ten to posunul opäť niekde. Nakoniec sa vyjadrili, že na prípade pracujú. Skrátka také tie klasické frázy,“ vraví Ľuboš ukazujúc podnety. Nešťastný otec troch detí rozmýšľal už aj nad tým, že podá na Naďu trestné oznámenie pre zanedbanie starostlivosti o maloletých, aby po nej začali intenzívnejšie pátrať.

Pátrania sa nevzdal

Najnovšie už Nadeždu hľadá aj Interpol. „Keďže po troch mesiacoch od zmiznutia brali Naďkiným rodičom DNA, je už nahodená v systéme a keď sa niečo vyskytne, budú to porovnávať,“ vysvetlil Ľuboš s tým, že pri troch deťoch sa má čo obracať. Zistil, že ako osamelý rodič má nárok na materskú dlhšiu ako 7 mesiacov, preto si ju hodlá predĺžiť. Zároveň sa nevzdal ani po pátraní na vlastnú päsť.

„Ak mám náhodou čas a chlapci sú v škole a malá u babky, idem po trasách, kadiaľ Naďa mohla ísť. Pýtam sa ľudí a preverujem aj to, čo mi povedia kartári či veštci. Jednoducho robím všetko, čo je v mojich silách,“ konštatoval Ľuboš. Požiadať súd, aby svoju manželku vyhlásil za mŕtvu, by mohol až po roku od zmiznutia. „Kým sa však nenašla, stále mám 50-percentnú nádej, že niekde žije, len nemôže prísť. Naďku budem hľadať stále,“ uzavrel Ľuboš tichým hlasom.