Čomu sa radšej vyhnúť v horúčavách: Užitočné rady, s ktorými lepšie zvládnete pekelné teplá

Ortuť teplomerov atakuje 35 °C stále častejšie nielen u nás. Rôzne európske mestá hlásia aj vyššie teploty. V takejto horúčave je veľmi náročné zvládať každodenné povinnosti a prirodzene sa snažíme ochladiť.

Niektoré spôsoby fungujú viac a niektoré menej. Sú však činnosti, ktoré našu teplotu ešte zvyšujú a v horúčavách by sme sa im mali jednoznačne vyhnúť.

Vysoká teplota nie je len otázkou nekomfortu a nepríjemného pocitu, ale je aj skutočným zdravotným rizikom. Enormne zaťažuje naše telo a spôsobuje ťažkosti pri bežných činnostiach, ale najmä môže vyvolať ďalšie zdravotné problémy. Spôsobov, ako sa schladiť, existuje niekoľko. Niektoré z nich však ľudia stále robia, hoci sa vie, že fungujú presne naopak. Naše telo ešte viac zahrejú a zvýšia riziko zdravotných ťažkostí. Pozrite si, čo by ste v teple rozhodne nemali robiť.

Prejedať sa

Trávenie výdatných, mastných jedál predstavuje pri vysokých teplotách pre telo veľkú záťaž. Telo sa spracovávaním potravy zahrieva ešte viac. Vhodnejšie je vybrať si zeleninové a ovocné šaláty. Alebo keď už neviete odolať grilovaným mastným pochúťkam, preložte si prípravu na čas, keď zájde slnko.

Studená sprcha

Studená voda telu signalizuje, že sa musí zahriať, začne to robiť. Okrem toho chlad zužuje krvné cievy, čo spôsobí, že teplo nahromadené v organizme sa ešte ťažšie dostáva von.

Piť nápoje s ľadom

Chladené nápoje vyvolajú dojem, že sa telo musí zohriať. Ľad v nápoji nás osvieži len počas doby pitia. Vzápätí príde reakcia a je nám pocitovo ešte teplejšie.

Tráviť čas na slnku

V čase obeda je pobyt vonku veľkou záťažou pre obehový systém a pokožku. Organizmus je preťažený vlastným ochladzovaním a regulácia teploty tela začína zlyhávať. Následkom býva kolaps.

Nosiť tmavé oblečenie

Tmavé farby a čierna najviac absorbujú horúčavu slnečných lúčov a dlho ju uchovávajú. Noste radšej svetlé odevy, tie prijmú menej tepla a oveľa viac ho uvoľnia späť.

Športovať

Počas horúcich dní by ste mali športové aktivity stihnúť v skorých ranných hodinách, alebo ich presunúť do neskorších večerných. Intenzívne, fyzicky náročné tréningy by ste mali v týchto dňoch úplne vynechať, inak hrozia problémy s obehovým systémom.

Daša Račková, Úrad verejného zdravotníctva SR

Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom cukru, chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je obyčajná voda. Pite pravidelne v menších dávkach skôr vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u detí dbajte na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe.

Katarína Šimovičová, detská lekárka

Otvoriť galériu Katarína Šimovičová, detská lekárka Zdroj: anc

Pri teplotách nad 30 stupňov je lepšie s dieťatkom do 1 roka radšej zostať doma. Je dobré mať klimatizáciu pustenú, aby nefúkala priamo na dieťa. Pri väčších deťoch by rodičia nemali zabúdať na pokrývku hlavy, môžu ísť aj k vode kúpať sa, ale treba dávať pozor, aby sa nespálili.

Peter Kalist, kardiológ, NÚSCH

Otvoriť galériu Peter Kalist, kardiológ, NÚSCH Zdroj: anc V horúcom počasí sa ľudia viac potia, čo efektívne ochladzuje, ale súčasne stratíte viac tekutín. To môže spôsobiť najrozličnejšie srdcové problémy. Ak máte chorobu srdca, ste starší ako 50 rokov, alebo máte nadváhu, extrémne teplo môže znamenať dodatočné zaťaženie srdcovocievneho systému.

Kolaps z tepla

Nedá sa predvídať, prichádza náhle. Prehriatie organizmu sa prejavuje bledou pokožkou, slabosťou, zvýšením teploty, ospalosťou, bolesťou hlavy, závratmi, nevoľnosťou a vracaním. V kolapsovom stave človek stratí kontrolu nad svojím telom a odpadnutie je často spojené s poruchou vedomia a kŕčmi tela. Ak je človek pri vedomí a komunikuje s okolím, treba v hojnom množstve dopĺňať tekutiny. Ak je postihnutý v bezvedomí, preneste ho do tieňa a zavolajte tiesňovú linku 112.