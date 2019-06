Horovský masaker: Prehovoril Andrej, ktorý zachraňoval Martina († 22), na poslednú vetu kamaráta nikdy nezabudne

Všetci verili, že sa stane zázrak... Strašné besnenie, ktoré sa odohralo uplynulý víkend na obecnej zábave v Horovciach (okr. Púchov), má ešte tragickejšie následky.

Po tom, čo na mieste zomrel Jakub († 20), v utorok v nemocnici napriek obrovskej snahe lekárov poslednýkrát vydýchol aj Martin († 22), ktorého páchateľ trafil do hlavy. Martinovi podával prvú pomoc kamarát Andrej, ktorý sa s ním rozprával naposledy. Z jeho slov trhá srdce...

Tragické víkendové krviprelievanie si vyžiadalo ďalší ľudský život. Obecný čudák Martin C. (36) na hasičskej zábave podľa polície vytiahol nelegálne držanú zbraň a vypálil niekoľko rán do troch mladíkov. Dobrovoľný hasič Jakub († 20) zomrel na mieste. Ďalších dvoch mladíkov Jakuba (19) a Martina odviezli s ťažkými zraneniami do nemocníc. V utorok v Bratislave prehral svoj boj o život Martin († 22).

„Môžeme potvrdiť, že na následky strelných poranení došlo 25. 6. 2019 k úmrtiu M. E., právna kvalifikácia skutku zostáva nezmenená. Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky NAKA dňa 23. 6. 2019 obvinil M. C. z obzvlášť závažného zločinu vraždy, sčasti dokonaný a sčasti v štádiu pokusu a zo zločinu nedovoleného ozbrojovania. Vyšetrovateľ navrhol obvineného stíhať väzobne, príslušný súd rozhodol kladne o väzbe obvineného,“ informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

Dojemná spoveď kamaráta

Na zábave bol v osudnú chvíľu aj hasič Andrej, kamarát Martina. „Nezabudnem Maťovo posledné slovo, ktoré mi povedal, keď som kontroloval, či dýcha. Spýtal som sa ho, či ma počuje, a ak áno, nech mi odpovie. Odpovedal mi, že „áno“ , ale ani vo sne by mi nenapadlo, že to bude posledné, čo mi povie,“ hovorí Andrej, ktorému sa tlačia slzy do očí.

„V robote ma to úplne zlomilo a rozplakal som sa. Nemal som sily robiť ďalej,“ dodáva. Kamaráti a známi Martina na neho spomínajú ako na veľkého dobráčiska. „Bol to stále usmiaty chalan, ktorý nikdy nikomu neublížil, práve naopak, mal veľké srdce,“ hovorí ďalší jeho kamarát a dodáva: „Všetci traja boli veľmi dobrí chalani, nemôžem na nich povedať ani pol slova. Je to zbytočná tragédia, ktorá sa nemusela stať, keby toho blázna už dávno izolovali od spoločnosti.“