Spor o kontroverznú sochu Špinarovej († 65): Rozhorčený syn speváčky si vydupal svoje

Rozhodli o jej osude! Socha českej speváčky Věry Špinarovej († 65), ktorá zomrela pred dvoma rokmi, už od začiatku svojej existencie vyvolávala veľmi kontroverzné reakcie.

Dielo z bronzu na žulovom podstavci najviac zdvihlo tlak speváčkinmu synovi Adamovi Pavlíkovi (43), ktorý ho označil za paškvil a sochu chcel silou-mocou odstrániť. Syn Věry Špinarovej Adam zúril už na jeseň minulého roka, keď podobizeň slávnej speváčky slávnostne odhalili v ostravskom Husovom sade. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vyjadril sa vtedy, že na jeho mamu sa socha vôbec nepodobá a odhodlane vyhlásil: „Budem robiť všetko pre to, aby tu tento paškvil nebol a zmizol!“ A jeho prianie sa už, zdá sa, čoskoro splní. Autor sochy David Moješčík totiž súhlasil s predajom sochy, ak sa tak stane v aukčnej sieni a predaj by sa mal uskutočniť v jesennej sezóne. Špinarová tak pôjde do dražby!

„Som za, aby ju predali, pokiaľ ju niekto kúpi. Nech sa mestu vrátia vynaložené náklady a nech sa táto dosť trápna záležitosť raz a navždy uzavrie. Tá socha jednoducho musí z centra preč,“ povedal Blesku Pavlík, ktorý sochu považuje za nedôstojnú. Hoci podľa pôvodných informácií mal autor sochy zinkasovať viac ako 23 000 eur, on tvrdí, že to bolo 9 000 eur bez DPH, pričom samotný zárobok z toho činí 5 800 eur.