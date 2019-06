Dárius Rusnák vysvetlil svoje rozhodnutie: Prečo sa vzdal kandidatúry?

Dárius Rusnák (59) sa o vzdaní kandidatúry na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) rozhodol už deň pred stredajším Kongresom.

K rozhodnutiu dospel po utorkovom brífingu dosluhujúceho šéfa SZĽH Martina Kohúta. Rusnákovi sa nepáčil spôsob, akým Kohút podporil kandidatúru Miroslava Šatana.



Rusnák vo svojom prejave pred hlasovaním oznámil, že sa vzdáva kandidatúry, ale dodal, slovenskému hokeju chce pomáhať. "Obaja kandidáti sú schopní, držím im palce. Ale v prvom rade si prajem, aby voľby prebehli korektne, pretože doteraz to korektné nebolo. Nepáči sa mi, ak niekto niektorému kandidátovi preukazuje náklonnosť a oslovuje druhých. To je dehonestujúce od človeka, ktorý doteraz viedol hokejový zväz. Ak by som sa nerozhodol vzdať sa, tak s takýmto človekom by som ja nemohol spolupracovať," povedal Rusnák.



Jeho rozhodnutie sa začalo rodiť už v utorok po brífingu Martina Kohúta. "To už dnes iba vyvrcholilo. To podstatné sa udialo včera, keď pán prezident hodnotil svoje obdobie. Tam sa ukázalo, že ani nepozná mená zvyšných dvoch kandidátov."



Rusnák pred novinárov predstúpil ešte pred oznámením víťaza volieb. "Ja si vážim chlapcov, ktorí sa stali majstrami sveta a som na to aj hrdý. Ale nedá sa hneď od hokejky robiť vysokú funkcionársku politiku. Mali by začať tak ako ja, keď som bol najskôr tréner, potom manažér a potom som pracoval vo výkonnom výbore. Mám viac skúseností. Robiť takúto prácu tri roky od skončenia kariéry je podľa mňa priskoro. Ale netvrdím, že takýto človek nemôže byť dobrý prezident. Ale sú tu ľudia, ktorí sa hokeju venujú dlhšie. Netlačia sa však tak dopredu."



Bývalého slovenského reprezentanta navrhli na prezidenta SZĽH kluby HC '05 Banská Bystrica a HK Gladiators Trnava. Rusnák sa napokon na stoličku šéfa zväzu neposadí, ale verí, že niečo z jeho návrhov sa podarí presadiť. "Klubov, ktorí ma chceli, bolo viac, ale potrebujete jeden silný klub a to Banská Bystrica je. S tým som ja išiel do kandidatúry. Niektoré veci však nejdú tak, ako si predstavujete a preto som sa aj takto rozhodol. Ja sa neprikláňam ani na jednu, ani na druhú stranu. Ale budem rád, keď sa aj moje návrhy dostanú na stôl novému prezidentovi," uzavrel Rusnák.