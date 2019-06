Švidraňová sa trápi aj vyše roka po pôrode: Problém, s ktorým bojuje mnoho mamičiek, ovplyvňuje aj jej kariéru

Speváčka a herečka Barbora Švidraňová (31) je už vyše roka mamou rozkošného synčeka Gabriela, ktorého porodila talianskemu muzikantovi Francescovi.

A hoci rodinka žije kočovným životom, Barbora si rolu maminy nevie vynachváliť. Ako sa však zdá, z dôsledkami pôrodu bojuje speváčka do dnešného dňa a bola nútená po dlhých mesiacoch opäť navštíviť lekárov.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Švidraňová vlani v máji priviedla na svet svoje prvé bábätko. Keďže Barbora je sama hudobníčka, k otcovi svojho syna, tiež muzikantovi, má veľmi tolerantný postoj. Taliansky bubeník totiž väčšinu svojho času trávi na koncertoch po svete, a tak zostáva výchova syna poväčšine v jej rukách. Sympatickej ryšavke rola matky nadmieru svedčí, no vrásky na čele jej spôsobuje jej postava, ktorá sa v materstve viditeľne zmenila.

Kto by si však myslel, že speváčkino na pohľad väčšie bruško spôsobili popôrodné kilá navyše, mýlil by sa. Za všetkým má totiž byť známy strašiak novopečených mamičiek diastáza, ktorá sa vytvára počas tehotenstva. Ide o rozstup brušnej steny, v dôsledku čoho sa ľavá a pravá strana brušného svalu od seba oddelia. Oslabené väzivo sa tak nedokáže vrátiť do pôvodného stavu. „Nevzdávam to a stále venujem svojmu popôrodnému brušku riadnu starostlivosť,“ priznala muzikantka, ktorú problém trápi nielen z estetického, ale aj z profesijného hľadiska.

„Pre mňa je veľmi dôležité, aby som mala pevné brucho, najmä to vnútorné.dodala Barbora, ktorá sa v boji s diastázou spolieha na brušný korzet, ktorý je nevyhnutnou pomôckou.

Pomôže elastický pás

Jozef Španka, gynekológ

Pri diastáze ide o rozostúpenie svalov prednej brušnej steny v dôsledku oslabenia a z útlaku zväčšenej maternice. Na to, aby sa to zlepšilo, sa používa elastický pás, pravidelne sa posilňujú svaly prednej brušnej steny, a ak to nepomôže, je možné to riešiť aj operačne. Kým sa to však dá do poriadku, môže to trvať aj niekoľko mesiacov.