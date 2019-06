Ústavný súd zamietol sťažnosť KDH: Europoslankyňa Lexmann bez servítky povedala, kde je problém

Ústavný súd SR zamietol návrh Kresťanskodemokratického hnutia k uplatneniu tzv. brexitového mandátu.

Košický súd tak rozhodol na svojom neverejnom zasadnutí. Brexitový mandát podľa Štátnej volebnej komisie pripadol dvojke kandidátky KDH Miriam Lexmann. KDH namietalo, keďže ich strana získala viac hlasov ako SaS, ale tá bude mať dvoch europoslancov. KDH tak do odchodu Veľkej Británie bude mať jedného poslanca EP - Ivana Štefanca. Ako sa uvádza na stránke košického súdu, odlišné stanovisko pripojí predseda ÚS SR Ivan Fiačan. Na Ústavnom súde SR je momentálne obsadených sedem z 13 stoličiek, je to tak preto, že koalícia nevie zvoliť dostatočný počet kandidátov, z ktorých by prezidentka mohla sudcov vymenovať. Slovensko bude mať po brexite 14 europoslancov, pokiaľ však Spojené kráľovstvo Úniu neopustí, v Štrasburgu sedí za SR 13 europoslancov.

Ako pre agentúru SITA uviedla europoslankyňa Miriam Lexmann, v hnutí budú musieť počkať na písomné stanovisko súdu. "Som však stále presvedčená, že moje práva a hlavne práva mojich voličov nie sú dostatočne chránené. Je to tak preto, pretože pre nedostatočné obsadenie Ústavného súdu SR má teraz hlas jedného sudcu väčšiu váhu, ako keby ich bol plný počet," povedala. K rozhodnutiu ÚS sa bude vedieť bližšie vyjadriť, keď si preštuduje argumenty súdu v písomnom stanovisku.

To, že treba počkať na písomné stanovisko, tvrdí aj samotné KDH. "Sme zvedaví, ako sa s tým súd vysporiada a ako odôvodní to, že strana, ktorá mala viac hlasov, má menej uplatnených mandátov, čo je zjavne nelogické a nespravodlivé. Pre fungovanie štátu je dôležité, aby bola zabezpečená spravodlivosť a niekedy je nevyhnutné, aby bolo zabezpečené aspoň zdanie, že spravodlivosť existuje. Máme pocit, že v tomto prípade ústavný súd rezignoval aj na to zdanie sa spravodlivosti," uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca hnutia Stano Župa. Podľa nich netreba mať vyštudovaný Harvard na to, aby ľudia pochopili, že je nespravodlivé, keď stana, ktorá má viac hlasov, dostane menej uplatnených mandátov.

Novelu, ktorá 14. mandát upravuje, prijala Národná rada SR začiatkom roka. Doteraz malo Slovensko 13 poslancov Európskeho parlamentu, po odchode Veľkej Británie by sme mali mať 14 mandátov. Až po prepočítaní výsledkov eurovolieb a po rozdelení všetkých mandátov sa určuje, ktorý zo 14 poslancov je náhradníkom v prípade brexitu. Podľa novely zákona, ktorú predložila ministerka vnútra Denisa Saková, je to „zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia“. Podľa platného zákona rozdelenie mandátov na základe získaných hlasov sa uskutočňuje v dvoch kolách. Strana SaS získala po prepočte 1,99 mandátu. Do druhého mandátu jej chýbalo 0,01 mandátu. Preto jej pridelili ešte jeden. KDH získalo 2,06 mandátu, v prvom kole teda dostalo dva mandáty. Podľa zákona 14. mandát dostane strana, ktorá mala tzv. najmenší zvyšok a ten malo KDH. Mohla to byť však ktorákoľvek strana, aj víťazná koalícia Progresívne Slovensko a Spolu.