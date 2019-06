Vláda odklepla Zemplínčanom 4,4 milióna eur: V Michalovskom okrese majú vzniknúť stovky pracovných miest

Vláda SR rozdelí milióny eur na Zemplíne! Posledným miestom výjazdového rokovania vlády v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska pred letnou prestávkou sa v stredu stali Michalovce.

Región Zemplína by mal do roku 2022 získať od vlády takmer 4 415 000 eur. Vláda miestnym samosprávam taktiež schválila 1 600 000 eur ako regionálny príspevok. Najviac peňazí získa mesto Michalovce, Veľké Kapušany a Strážske. Peniaze použijú na vybudovanie cestnej infraštruktúry i obnovy chátrajúceho klziska. V okrese, ktorý je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých, má taktiež v najbližších rokoch vzniknúť vyše 800 pracovných miest.

Vláda SR v stredu na výjazdovom rokovaní v Michalovciach schválila akčný plán (AP) pre tento okres. Do roku 2022 by v ňom malo vzniknúť 824 pracovných miest. V regióne očakávajú investície vo výške takmer 77 miliónov eur. Z toho sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vo výške 72,5 milióna eur. Podľa slov podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) je celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude na úrovni 4,415 milióna eur. „Akčný plán má štyri prioritné oblasti. Sú to miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, obnova obcí a kvalita životného prostredia a rozvoj ľudských zdrojov,“ uviedol vicepremiér.

Najväčšie príspevky však poputujú na vybudovanie infraštruktúry. Primátor Michaloviec Viliam Záhorčák uviedol, že od vlády získali 200-tisíc eur na prebudovanie najnebezpečnejšieho cestného úseku v meste. “Ide o križovatku pri hoteli Družba. Po novom by mala byť svetelná a prebudovaná tak, aby na nej už nedochádzalo k tragédiám, k akým došlo v minulosti,” uviedol primátor.

Výrazne si polepšia aj obyvatelia Veľkých Kapušian. Vláda im odklepla 75-tisíc eur na potrebnú obnovu námestia a križovatky. Príspevok 50-tisíc eur získajú aj Strážske. Primátor Vladimír Dunajčák informoval, že poskytnuté peniaze poputujú na obnovu schátraného areálu zimného štadiónu, kde potrebujú vymeniť celú plochu, mantinely i osvetlenie. “Na projekt celej obnovy rátame náklady vyše 600-tisíc eur, ktoré plánujeme dať z vlastných zdrojov. Pomoc od vlády rozhodne vítame,” dodal primátor. Ak nenastanú žiadne obstarávacie komplikácie, podľa slov Dunajčáka sa budú môcť domáci korčuľovať už túto jeseň.

