Slovenka v 7. mesiaci tehotenstva cestovala vlakom, jazda sa zmenila na zlý sen: To sme až takí sebci?!

Smutné priznanie! Žena zverejnila príbeh, ktorý núti zamyslieť sa.

Myslela si, že horúco vo vlaku bude to najhoršie, s čím sa bude musieť popasovať. Opak bol pravdou.

Slovenka zverejnila smutné priznanie na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom. Vyliala si srdce kvôli neskutočnej bezočivosti a bezohľadnosti, ktorú zažila. "Som tehotná v 7. mesiaci. Brucho mám ako balón, hormóny vo mne pracujú, občas mám pocit, že vôbec neovládam svoje telo a ani emócie. Dnes ráno som musela cestovať vlakom. Vražedná kombinácia. Hrôza. Vonku horúco a predstava našej dedinskej lokálky bez klimatizácie ma naozaj desila. Keď som nastúpila do preplneného vlaku, prišlo mi zle. Miesto na sedenie nebolo. Ponúkol mi ho náš starý sused, čo som zo slušnosti odmietla. Požiadala som mladého chlapca, či by nevstal. Otočil sa na mňa, že nie. Čooo? Vyletelo zo mňa. Nato sa na mňa otočila jeho matka, že v takomto stupni tehotenstva nemám čo cestovať. Pripadala som si ako v zlom sne. Začala som na nich kričať a potom som sa rozplakala. Prišlo mi to ľúto. Všetko," spomína si na nočnú moru, ktorú prežila.

Posledné riadky z jej priznania nútia takisto k zamysleniu sa. "Kam táto spoločnosť smeruje? To naozaj sme takí sebci? To naozaj takto vychovávame svoje deti? Keď som bola malá, mama s ocinom ma učili, že tehotné ženy a starší ľudia majú prednosť, že im mám vždy prepustiť miesto. Keď som bola malá, tak ma učili, že učiteľ má pravdu a mám si ho vážiť. Učili ma, že si mám vážiť každého človeka, predavačku v obchode, smetiara, či upratovačku v nemocnici. Bojím sa, že dnes vychovávame generáciu sebcov. Spamätajme sa, kým je čas. Jedno viem, ja svoje dieťa budem vychovávať ako moji rodičia mňa. Asi to bude mať v tomto svete ťažšie, ale každý musí začať od seba."

