Hlasovanie mobilizuje ľudí a je skvelou reklamou pre šport

V projekte Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru Ukáž sa! dostali vlani možnosť zabojovať o finančnú podporu aj kolektívy. Jedným z úspešných tímov boli florbalistky z Čadce.

Po úspešných troch ročníkoch opäť spúšťa Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) projekt Ukáž sa! Grantový program je určený pre mladých športovcov a kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov, ktorí môžu zabojovať o finančnú podporu zo 60-tisícového balíka, pripraveného na podporu ich športovej činnosti. V minulých ročníkoch podporila Nadácia SOŠV dohromady 36 individuálnych nádejí. Vlani mali prvý raz možnosť zabojovať o finančnú pomoc aj kolektívy.

Medzi úplne prvou šesticou kolektívov bolo dievčenské florbalového družstvo Wild Girls Čadca. Dievčatá berú tento šport ako skvelú alternatívu hokeja či hokejbalu. Brankárka Melisa Poláčková hovorí, že každá z hráčok má svoj florbalový príbeh. Majú však spoločný záver. Plnia si chuť patriť ku športovcom a zažívajú pocity úspechov i neúspechov.

Verí, že Čechov dobehneme

V tejto sezóne dievčatá okúsili prvú ligu. Okrem toho boli na rôznych turnajoch. Skúsenosti zbierajú, kde sa dá. „Budeme hrať Slovenský pohár v Nitre a taktiež aj Slovak Floorball Cup. Postupne ideme za cieľom vyhrať ligu a dostať sa do ženskej extraligy,“ prezradila brankárka Wild Girls Čadca.

Florbal je na Slovensku na vzostupe. Teší sa čoraz väčšej popularite. Na obrátkach naberá nielen mužská, ale aj ženská extraliga. V Česku patrí florbal medzi najpopulárnejšie športy. Západní susedia hostili posledné majstrovstvá sveta, ktoré mali výbornú návštevnosť.

„Česi si na športe zakladajú. Kluby dostávajú väčšie financie. Na Slovensku je veľa talentovaných športovcov a florbal si pomaly získava svoje miesto. Verím tomu, že o pár rokov budeme siahať aj na český florbal. Bude to ale náročná a dlhá cesta,“ hovorí Melisa Poláčková.

Nakúpili chladiace spreje

V družstve sú florbalistky rôzneho veku. Jedna z hráčok ešte navštevuje základnú školu, no najstaršia dobieha na tréningy z práce zo Žiliny. Vlani sa Melisa Poláčková dozvedela o projekte Nadácie SOŠV a spoločne so spoluhráčkou prihlásili tím do Ukáž sa!

„Šport je nádherný. No je to drahá záležitosť. Podobné projekty sú skvelým spôsobom ako podporiť mladých športovcov. Nám to pomohlo, ďalej sme sa rozrástli,“ povedala na margo úspešnej prihlášky do Ukáž sa! strážkyňa svätyne Čadce. Získané financie za tretie miesto v poradí kolektívov využili florbalistky na novú sadu dresov a tímové mikiny. „Neskôr nám poslúžili aj pri hradení dopravy na zápasy a ubytovania. Taktiež sme si mohli kúpiť tréningové pomôcky a hlavne chladiace spreje. Stále nás niečo bolí,“ zasmiala sa Melisa Poláčková.

Aj tento rok budú môcť zabojovať o financie mladí športovci a kolektívy. Projekt Ukáž sa! prichádza so štvrtým ročníkom. „Je to jedinečná šanca ako získať finančnú podporu pre šport. Je skvelé, že o víťazovi nerozhoduje porota, ale blízki a fanúšikovia. Pre dobrú vec sa zmobilizuje množstvo ľudí a zároveň sa buduje povedomie o športe. Recept na úspech? Ak máte okolo seba ľudí, ktorí vás podporujú, máte skvelý základ. Nebojte sa o sebe povedať Slovensku!“ vyzvala športovcov Poláčková.

Máte doma športový talent? Prihláste ho pro projektu Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru odštartovala 1. júna už štvrtý ročník tohto grantového programu. Opäť v ňom rozdelí až 60-tisíc eur na podporu mladým talentovaným športovcom od 12 do 18 rokov. Svoje žiadosti môžu predkladať tak športovci v individuálnych ako aj kolektívnych športoch od 1. júna do 10. júla 2019. Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOŠV a športovcov vyberie najneskôr do konca júla 12 individuálnych žiadostí a 6 kolektívov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke www.olympic.sk/ukazsa. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. do 31. augusta 2019. Na základe tohto hlasovania bude medzi finalistov prerozdelená suma 60-tisíc eur určená na rozvoj ich športového talentu. Viac informácií nájdete aj na www.olympic.sk/ukazsa