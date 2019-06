Chlapec si získal srdcia ľudí po celom svete: Zistíte, čo robí, získa si aj to vaše

Je skvelé, ak deti myslia na sociálne slabších. Tento chlapec nám všetkým môže byť veľkou inšpiráciou.

Michael Platt (13) z Washingtonu v USA vždy miloval pečenie, a tak si už vo veku 11 rokov otvoril vlastnú pekáreň - Michael's Desserts.

Popri láske k pečeniu má však aj silné sociálne cítenie. K tomu, čomu sa venuje dnes, ho inšpirovala obuvnícka firma, ktorá fungovala tak, že za jeden pár predaných topánok vždy jeden darovala. Michael si povedal, že vytvorí rovnaký model obchodovania, ibaže so zákuskami. Za každý dezert, ktorý predá, daruje ďalší bezdomovcom, píše businessinsider.com.

Dvakrát do mesiaca sa Michael vyberie na námestie vo Washingtone a vydáva dezerty, alebo si svoje pochúťky berie so sebou do útulkov. "Vždy som vedel, že chcem podnikať, ale tiež som si bol istý, že nechcem len zarobiť peniaze. Chcel som zároveň pomáhať ľuďom, a to je ten zmysel, ktorý moja práca má," vysvetľuje.