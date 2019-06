Monika z chatrče v Sačurove pozná svoj trest: Za tri uhorené deti do basy nepôjde

Žena, ktorej ešte v decembri 2015 uhoreli v plameňoch tri maličké deti, spoznala svoj trest.

Podľa okresného súdu vo Vranove Martinko († 4), Dominik († 3) a Petrík († 2) zhoreli preto, lebo ich matka odbehla z chatrče v obci Sačurov (okr. Vranov nad Topľou) na 10 minút a medzitým ich obydlie zachvátil požiar. Monika (30) dostala tri roky podmienečne.

Viacnásobná matka Monika (30) svoju vinu pred súdom nepoprela. To bolo rozhodujúce, aby sa súdne pojednávanie skrátilo na minimum.vyhlásila obžalovaná žena. Podľa sudkyne je pre ňu podmienečný trest postačujúci. „Trestná hranica bola 2 – 5 rokov. Ak by bol obžalovanej udelený nepodmienečný trest, najviac by na to doplatili jej ďalšie maloleté deti,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie sudkyňa.

Monika sa totiž stará o ďalších päť maličkých detičiek. S manželom si postavili aj nový domček. Ak v ňom budú mať piecku, asi už bude postupovať opatrnejšie aj preto, že súčasťou trestu je aj školenie o bezpečnostných opatreniach. Monika sa neodvolala, prokurátorka si to ešte premyslí, preto zatiaľ trest nie je právoplatný.