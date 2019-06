Trojnásobná mama Jana sa sťažuje na zaujatosť policajtov: Vodičák som neurobila ani na 3. pokus!

Vodičský preukaz sa pre ňu stal nočnou morou! Strastiplný príbeh opisuje trojnásobná mamička Jana (34) z okolia Topoľčian, ktorá sa rozhodla, že si urobí vodičské oprávnenie.

To však ani len netušila, že ho bude robiť na trikrát a stále ho nebude vlastniť. Zúfalá žena urobila teoretickú časť na plný počet bodov, no tá praktická sa pre ňu stala hotovou pohromou.

Mamička troch malých detičiek sa rozhodla, že si konečne ide urobiť vodičák, aby bola s deťmi sebestačná a manžel ju nemusel stále voziť. „Nebolo to jednoduché, pretože sme pri každej mojej teórii museli cestovať 20 kilometrov, keďže nebývame v Topoľčanoch. Museli sme všetky tri deti zobrať do auta. Manžel ma tam dve hodiny čakal a zabával deti, kým ja som sa venovala autoškole,“ rozpráva Jana, ktorá sa na výučbe teórie v autoškole poctivo zúčastňovala a pravidelne sa učila, aby všetko ovládala na sto percent.

„Za celý kurz mi inštruktor ani raz nestúpil na brzdu, práve naopak, chválil ma. Až prišiel deň D. Test som zvládla na plný počet bodov. Verila som si. Bola som presvedčená, že všetko pôjde ako po masle,“ opisuje začiatok mája mamička. Myslela si, že vodičák už má vo vrecku. Opak bol pravdou. Praktické jazdy sa pre ňu stali nočnou morou.

Trikrát a dosť

Jana sadla do auta, kde ju sprevádzal okrem inštruktora aj policajt a komisárka z dopravného oddelenia. „Omylom som zastavila cyklistovi, ktorý mal červenú a ja som mala zelenú. Nestála som tam dlho, pretože som včas zareagovala, že som urobila chybu. Bohužiaľ, komisárka ma vyrazila zo skúšky,“ opisuje prvú jazdu v cestnej premávke Jana, ktorá išla o dva týždne na opakovanú skúšku.

„Moja jazda bola ukážková. Prišiel kruhový objazd. Mala som z neho vyjsť na treťom výjazde. Doteraz neviem prečo, ale podarilo sa mi to až na tom štvrtom,“ vraví mladá mamička s tým, že najviac ju na tom celom zarazila reakcia skúšobnej komisárky. „Po chvíli sa ma pýtala: „Vy neviete narátať do troch?“ Bavila sa so mnou ako so 17-ročným sopliakom. Toto je úroveň, aby sa jedna žena rozprávala s druhou dospelou takýmto spôsobom? Povedala, že končíme a žiaľ, prišlo mi rozhodnutie, že som neprospela,“ hovorí Jana s presvedčením, že až taká fatálna chyba to nebola.

Žena sa nevzdávala a išla o ďalšie dva týždne na skúšku po tretí raz. „Už v duchu premýšľate, čo si teraz nájdu, za akú chybu vás vyhodia? Nespravila som to opäť, nezastavila som na stopke. Uznávam, že toto je ten pravý dôvod, prečo ma naozaj relevantne vyhodili,“ sype si popol na hlavu Jana. No zároveň sa hnevá. „Ja ako žena, matka troch detí, ktorá za celý kurz neurobila nejakú závažnú chybu, nikoho som neohrozila, nespôsobila zrážku, nehodu alebo čokoľvek závažné, tak nemám právo mať vodičák len preto, že odbočím na zlom výjazde?“ pýta sa sklamane.

Polícia to vidí jednoznačne

O reakciu sme požiadali aj políciu. „Žiadateľka o vodičské oprávnenie na tri pokusy neurobila skúšku v cestnej premávke, pri každej skúške ju skúšal iný skúšobný komisár,“ povedala policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Jana je však rozhodnutá podať voči rozhodnutiu odvolanie, pretože je presvedčená, že polícia nekonala správne.

„Celé ma to vyšlo 700 eur, čo nie je vôbec málo a zvlášť, keď som na materskej. Ak by som vodičák chcela znova urobiť, musím úplne všetko, vrátane teórie a opätovných skúšok – praktických aj teoretických, absolvovať znova a znova to celé zaplatiť,“ dodala smutno Jana, ktorá na nový vodičák momentálne nemá.

Hodnotenie býva subjektívne

Na hodnotenie skúšok v cestnej premávke v prípade Jany sa pozrel aj dopravný analytik Ján Bazovský. „Podľa môjho názoru rozhodnutie skúšobného komisára bolo oprávnené. No celkovo systém hodnotenia počas praktických jázd u nás nie je príliš objektívny, lebo z jazdy neexistuje kamerový záznam. Tiež nie sú stanovené presne kritériá obtiažnosti alebo porušenia pravidiel,“ vysvetlil.

Tri zbabrané jazdy

2. 5. 2019 - Prvá skúška: Zastavila na zelenú a dávala prednosť cyklistovi na priechode, ktorý stál na červenú.

28. 5. 2019 - Druhá skúška: Na kruhovom objazde mala vyjsť na treťom výjazde, no vyšla na štvrtom. Komisárka povedala, aby zastavila na pravej krajnici, ona však zastavila na výjazde firmy.

13. 6. 2019 - Tretia skúška: Nezastavila na stopke.