Obyvatelia Smolníckej Huty prežili šok: Konanie farára si nevedia vysvetliť

Prežili šok. Budova fary v Smolnickej Hute (okr. Gelnica) mala skončiť v rukách farára, čo miestnych nahnevalo.

Dozvedeli sa to až po tom, ako ho cirkev poslala slúžiť do inej farnosti a on sa stavbu rozhodol ponúknuť v inzerátoch na realitnom portáli. Veriaci si nevedia vysvetliť konanie farára, ktorý sa mal po odhalení kauzy dokonca podľa informácii TA3 vyhrážať miestnej poslankyni.

Budovu začali stavať v roku 2008 a veľkú časť vlastnoručne a svojpomocne vybudovali miestni. Podľa TA3 ľudia prispeli nemalou sumou, ktorú získali z benefičných koncertov či z organizovania vianočnej zbierky. Po čase však naďabili na nepríjemnú informáciu.

Zistili, že peniaze nakoniec neskončili v rímskokatolíckej cirkvi, ale disponoval nimi farár, ktorý po odchode faru nepredal novému farárovi, no rozhodol sa ju speňažiť a ponúkol ju na predaj za 105 000 €. Obyvatelia obce hľadali na katastri, z ktorého vyčítali, že cirkev faru nikdy nevlastnila. Farár mal navyše po prevalení kauzy podľa TA3 posielať poslankyni Blanke Čechovičovej výhražné esemesky. Biskupský úrad v Rožňave sa k vzniknutej situácii vyjadril, že ju rieši.