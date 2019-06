Tragický návrat z kúpaliska: Simona († 28) umierala pred očami lásky

Veľkú lásku rozdelil obrovský náraz. Jozef (37) z Dolných Vesteníc (okr. Partizánske) išiel ešte v pondelok podvečer so svojou dlhoročnou priateľkou Simonou († 28) domov z kúpaliska.

Tam však ani jeden z nich už nedorazil. Simona, ktorá šoférovala auto, prešla podľa polície do protismeru a narazila do protiidúceho nákladiaka. Zrážka mala fatálne následky. Simona bola na mieste mŕtva, jej partner leží v bojnickej nemocnici.

Nehoda sa stala v obci Nitrica (okr. Prievidza). „K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 28-ročná vodička jazdiaca na aute zn. Audi A4 v smere od Horných Vesteníc do Novák z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa zrazila s oproti jazdiacim nákladným autom,“ povedal trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička. Simone († 28), žiaľ, už nebolo pomoci a zraneniam na mieste podľahla. Jej priateľa Jozefa (37) previezli so zraneniami do bojnickej nemocnice.

Jeho rodičom sa o tom, čo sa udialo, rozpráva len nesmierne ťažko. Sú však šťastní, že syn strašnú nehodu prežil. „Je nám, samozrejme, veľmi ľúto, že Simona zomrela. Podľa toho, čo nám syn rozprával, obaja išli z kúpaliska. Auto patrilo môjmu synovi, no šoférovať ho dal svojej partnerke Simone. Ešte jej hovoril, že je veľmi unavený a že zaspáva. A Simona mu na to, že aj ju to nejako láme,“ porozprávala o okolnostiach nehody Jozefova mama (63).

Spolu s manželom sa desivú správu dozvedeli od známych. „Hneď som tam utekala. Ešte vnučka mi hovorí, že starká, toto auto je môjho ocka, keď videla fotky na sociálnej sieti. Je to pre nás strašná tragédia. Ja som onkologickou pacientkou a môj manžel je po dvoch infarktoch. Jožko má zlomené rebrá, koleno a je v bojnickej nemocnici. Verím, že sa čoskoro uzdraví,“ prezrádza mama, ktorá verí, že jej syn, ktorý bol so Simonou sedem rokov, nájde nový zmysel života.

Veľkú oporu dáva svojmu milovanému otcovi aj jeho dcérka, šiestačka Emka. „Môj ocko to zvládne a ja budem pri ňom stáť najviac, ako viem,“ povedala Jozefova dcérka.