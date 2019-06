Pracujúci v týchto dňoch trpia: Na čo máte nárok v horúčavách?

Varíte sa na pracovisku? V týchto dňoch je prakticky nemožné uniknúť tropickým teplotám. Neznesiteľné peklo je nielen vonku, ale aj v mnohých prevádzkach. Zamestnávatelia to nesmú brať na ľahkú váhu. Pracovné podmienky musia upraviť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životov zamestnancov.

To je teplo! Najvyššia denná teplota v stredu dosiahne 35, vo štvrtok 34 stupňov Celzia. Okrem mraziarní a chladiarní vari neexistuje pracovisko, na ktorom by ľudia netrpeli. „U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním,“ hovorí hlavný hygienik Ján Mikas.

Legislatíva jednoznačne nestanovuje, pri akej teplote firma musí začať s opatreniami na ochranu zdravia zamestnancov. Len vo všeobecnosti platí, že v prípade, že nie je možné dosiahnuť optimálne alebo prípustné podmienky na dlhodobú prácu, zamestnávateľ musí upraviť pracovný čas.

* V závislosti od teploty sa stanovil dlhodobo a krátkodobo únosný čas.

1. Pitný režim

- pri záťaži teplom zamestnávateľ zabezpečuje pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste

- ďalej záleží na tom, či v rámci jednej zmeny pracujete viac ako 4 hodiny (dlhodobá práca), do ktorej triedy patrí vaša činnosť a či ju vykonávate vnútri alebo vonku

Aj minerálne nápoje

- ak ide o dlhodobú prácu najmenej v triede 1b a vnútri sa prekračuje maximálna prípustná teplota, alebo je mimoriadné teplo vonku, zamestnávateľ na svoje náklady poskytuje aj minerálne nápoje

- mimoriadne teplý deň je taký, keď teplota v tieni prevýšil 30 °C

2. Pracovný odev

- žiaden predpis zamestnávateľovi neurčuje, aký odev musí zabezpečiť

- vhodný odev je jednovrstvový, svetlej farby a z prírodných materiálov

- syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu

3. Úprava režimu práce

Možnosť schladiť sa

- v prípade potreby by vám zamestnávateľ mal umožniť prestávky v práci, aby ste sa mohli ovlažiť

Striedanie práce a odpočinku

- ak sa vnútri prekračuje maximálna prípustná teplota, alebo je vonku mimoriadne teplo, upraví sa pracovný čas

- dôležité je, aby sa dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce striedali s odpočinkom

Ďalšie opatrenia

- zamestnávateľ musí konať aj vtedy, ak teploty už prekračujú prípustnú operatívnu teplotu

- môže skrátiť pracovnú zmenu, posunúť jej začiatok, rotovať zamestnancov

4. Tienenie, vetranie

- prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná treba zabrániť žalúziami či roletami

- zvýšenie pohybu vzduchu sa zabezpečí vetraním alebo ventilátormi

- ventilátory treba umiestniť tak, aby ľudia neboli vystavení nežiaducemu priamemu ochladzovaniu

Najlepšie bez cukru

Ján Mikas, hlavný hygienik Otvoriť galériu Ján Mikas Zdroj: TASR

Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča doplniť najmenej 70 % vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním. Nápoje majú obsahovať čo najmenej cukru (do 6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme. Teplotu nápojov odporúčame v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa považujú napr. stolové minerálne vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy.