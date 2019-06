Vondráčková dostala príkaz vrátiť sa do Česka: Smutné slová

Čas za veľkou mlákou sa jej kráti. Česká speváčka Lucie Vondráčková (39) stále žije s deťmi v kanadskom Montreale.

V pondelok pridala na svoj Instagram, kde je od krachu vzťahu výrazne aktívnejšia, veselé video. Na ňom sa preháňa na kolobežke, pričom ju pozoruje synček. Speváčka pridala spokojné slová: ,,Montreal, láska, život je úžasný.“ Vondráčková a jej synovia Adam (3) a Matyáš (7) sa však s kanadským mestom budú musieť rozlúčiť.

Lucie do Montrealu prišla ako partnerka českého hokejistu Tomáša Plekanca, ktorý za miestny klub hrával. Lenže ten sa vrátil do Česka a počas rozvodového súdu žiadal, aby sa na rodnú hrudu vrátili aj jeho synovia. Vondráčková žiadala opak a tvrdila, že Kanada je ich domovom. Súd vyhovel športovcovi, avšak na radosť speváčky aspoň odložil návrat chlapcov do skončenia školského roka. Leto je však už tu a s ním aj prípravy na odchod do Česka.

Ako si všimol Blesk, Vondráčková zverejňuje nostalgické príspevky. ,,Plávanie smútok zaháňa,“ okomentovala fotku z montrealskej plavárne. Nešťastne vyznel aj komentár, ktorý napísala k fotke batožiny. ,,Neviete niekto, ako napchať 8 rokov do dvoch kufrov?“ pýtala sa speváčka, ktorej život sa čoskoro radikálne zmení. Ako pripomína Blesk, Plekanec si už stihol zaobstarať byt v centre Prahy, kde žije so svojou novou partnerkou, tenistkou Luciou Šafářovou. Tá má byť podľa informácií denníka v požehnanom stave.