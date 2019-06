Chystá sa prestupová bomba? Neymar je iba krôčik od návratu do Barcelony

Neymar sa chce vrátiť do Barcelony! Tvrdia to španielske i brazílske médiá. Podľa nich, dokonca útočník Paríž SG už odsúhlasil podmienky.

Brazílska hviezda by sa tak po dvoch rokoch v Paríži vrátila na Nou Camp. Neymar prestúpil v roku 2017 do Paríž SG za rekordnú sumu. Futbalista mal vtedy výkupnú klauzulu nastavenú na 222 miliónov eur, čo PSG bez väčších problémov vyplatilo, a tak sa Neymar sťahoval do krajiny galského kohúta.

Posledná sezóna mu ale podľa predstáv nevyšla. Vo francúzskom mužstve sa však neudomácnil tak, ako by zrejme chcel. Z Barcelony odišiel, aby sa zbavil tieňa Lionela Messiho, lenže zrejme aj sám pochopil, že fenomenálne trio Messi – Neymar – Suarez nemal nikdy rozbíjať.

Brazílčan oznámil prezidentovi Nasserovi Al-Khelaifimu, že sa chce vrátiť do Barcelony. Či sa tieto informácie potvrdia, ukáže najbližšie obdobie.

Vyjednávania vedie samotný prezident Bartomeu. Brazílsky portál Globoesporte.com píše o prestupovej čiastke 100 miliónov eur, ku ktorej by Barcelona musela pridať hráča či hráčov. Spomínajú sa mená Dembelé, Umtiti a Rakitić, avšak zatiaľ nie je jasné, či Katalánci uvažujú o pribalení všetkých troch futbalistov, jedného alebo dvojice.