Nenaleťte na vábivú reklamu: Odborníci varujú pred kvapkami do uší, ktoré sľubujú zázraky

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na kvapky do uší Auresoil Sensi&Secure Natural Care Ear Oil a Biostenix Sensi oil Ear Cleansing Oil, ktoré sú sporadicky ponúkané formou inzercie.

Odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť rozhodnutie týkajúce sa zakúpenia a používania týchto výrobkov, keďže sa mu nepodarilo zistiť prevádzkovateľa internetových stránok, kde tovar možno zakúpiť.

"Ide o výrobky, ktoré údajne pomôžu spotrebiteľom za 28 dní zbaviť sa šumenia a pískania v ušiach, ochránia ich pred infekciami, zbavia spotrebiteľov hluchoty a budú už počuť všetko a všetkých po celý čas bez rozdielu, či je strata sluchu ľahká, alebo ťažká. Vďaka kúpe ušetria tisíce eur, miesto toho, aby sa trápili neúčinným prístrojom," informovali o výrobku hygienici.

Prevádzkovateľ stránok uvádza, že výrobky majú liečivé účinky. ÚVZ SR však informuje, že ak by išlo skutočne o lieky, museli by byť schválené príslušným úradom, na Slovensku Štátnym ústavom pre kontrolu liekov (ŠÚKL). Mohli by sa teda predávať na recept len v lekárňach, respektíve ako voľnopredajný liek len v kamenných alebo internetových lekárňach.

Hygienici tvrdia, že v prípade týchto výrobkov sú spotrebiteľom s najväčšou pravdepodobnosťou ponúkané kozmetické výrobky - kvapky na hygienu uší, ktoré deklarujú liečivé účinky, čo je v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov o kozmetických výrobkoch.

"Na internetových stránkach s možnosťou nákupu formou zľavového klubu nie je uvedený ani kontakt na prevádzkovateľa obchodu a obchodné podmienky, čím dochádza k porušeniu spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie," uzatvára ÚVZ SR.