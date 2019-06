Vieme, kde vám cez leto načapujú najlepšie pivo!

BRATISLAVA – Slepá degustácia pív, kvalitná starostlivosť o zlatý ležiak či dokonalé načapovanie hladinky s penou krémovou ako smotana. To sú len zlomky schopností, ktoré museli predviesť finalisti súťaže Gambrinus Majster výčapu. O víťazovi premiérového ročníka tohto pivného turnaja rozhodovali okrem prísnej poroty doslova detaily. Titul majstra výčapníkov si nakoniec vybojoval Ľubo Meško (38) z bratislavskej Srdcovky Reduty. Na dokonalé remeslo a nezabudnuteľný pivný zážitok sa môžete tešiť aj v ďalších mestách po celom Slovensku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bratislavčan Ľubo pracuje v gastronómii už viac ako 20 rokov. K plzenskému štýlu čapovania však privoňal až v bratislavskej Srdcovke Redute. Dokonalá hladinka či šnyt mu hneď prirástli k srdcu. Kvalitného výčapníka však podľa neho nerobí len dobre načapované pivo. „Správny výčapník musí byť komunikatívny a poznať svoje remeslo. Musí vedieť, čo predáva a musí to vedieť odprezentovať. Starostlivosť o pivo je samozrejmosťou,“ hovorí Ľubo s tým, že každá nečistota pohára či trubky vie chuť piva veľmi pokaziť. Víťazstvo v prestížnej súťaži má pre neho veľký význam. „Budem ďalej pracovať na tom, aby bolo pivo v dokonalom stave a správne načapované. Beriem to ako obrovský úspech a zároveň záväzok,“ vraví čerstvý majster výčapu. Radosť z víťazstva chce ukázať najmä svojim zákazníkom. Práve kvalitne zvládnuté remeslo výčapníka a dôkladná starostlivosť o pivo zaručujú výnimočný pivný zážitok a tiež to, že sa ľudia do prevádzky radi vracajú.

Vybojovať si víťazstvo však vôbec nebolo jednoduché. Okrem silnej konkurencie čakal výčapníkov celý rad úloh. Odborná porota prísne kontrolovala, ako súťažiaci dokážu komunikovať s hosťami, či majú dostatočné vedomosti z oblasti výroby, skladovania a histórie piva, no uspieť museli aj v slepej degustácii či v rôznych štýloch čapovania v stanovenom časovom limite.

Dokonalá chuť ako z pivovaru

„Pivo Gambrinus je už 150 rokov výsledkom obrovského úsilia sládkov, ktorí zachovávajú tradičný recept celé generácie a dodávajú ležiaku pôvodnú chuť a arómu. Inak tomu nebude ani v budúcnosti. Presvedčili sme sa, že naši výčapníci ovládajú svoje remeslo dokonale a vďaka tomu si zákazníci môžu užívať nepasterizované pivo Gambrinus, ktoré sa na nič nehrá a chutí tak, akoby práve opustilo brány pivovaru,“ uviedol sládok Gambrinusu Pavel Zítek.

Druhé miesto si zo Slovákov vybojoval Zdenko Lecák z Hostinca VZD v Považskej Bystrici a bronz získala Tatiana Čeklovská z Master Pubu v Košiciach. Absolútny víťaz si okrem hodnotných cien odniesol aj putovnú trofej pre svoju domovskú prevádzku. Z ocenení sa však môžu tešiť aj samotní zákazníci týchto prevádzok, ktorí si môžu vychutnať dokonalú hladinku či šnyt v tej najlepšej kondícii.

Čo správny výčapník nikdy neurobí?

1. Neprenáša na zákazníkov zlú náladu.

2. Pred čapovaním nezabudne správne umyť pohár.

3. Pri čapovaní nehýbe pohárom hore a dolu.

4. Nečapuje pivo s penou s veľkými bublinami.

5. Nepoloží pohár pod pípu a potom z výšky čapuje.

6. Nezlieva rozčapované pivá do jedného pohára.

7. Sud s pivom nekotúľa ani nehádže.