Dva mesiace po pôrode sa tomu neubránila ani mamička Štumpfová: Prepáčte, ale inak to nešlo!

Rastie ako z vody! Sú to už dva mesiace, čo sa tanečnica Katarína Jakeš Štumpfová (32) s manželom Borisom Jakešom (45) dočkali vytúženej dcérky Izabelky.

Známa mama sa teší z každej novinky od príchodu potomka a inak tomu nebolo ani tentoraz. V dojímavom príspevku, na ktorý upozornila čitateľka, ešte v pondelok zrekapitulovala prvé dva mesiace života s Izabelkou.

"Včera to boli presne dva mesiace odkedy sa mi narodila Izabelka... Neskutočne som vďačná za to, že mi bolo dopriate byť mamou jedného zdravého a úžasného bábätka, ktoré robí celej rodine radosť a vždy sa postará o úsmev na našich tvárach... Najviac mne, pretože som s ňou celé dni. A preto, ak by ste ma niekedy stretli a budem sa priblblo usmievať, to je preto, lebo sa rozplývam láskou... Byť mamou je pre mňa nikdy nekončiaca motivácia - teším sa na každý nový deň s ňou, že som pri každom jej pokroku, že mám parťáčku na celý život. Prepáčte za citový výlev, ale inak to nešlo napísať."

Úprimné slová vyvolali množstvo reakcií od fanúšikov aj známych. "Och, Katka, ty si úplná inšpirácia pre všetky budúce maminy. Už mi neskutočne idú na nervy reči niektorých ľudí typu, že šak počkaj, keď sa malý narodí a podobne. Len samá negativita, tá ma už unavuje. Takže len kľudne ďalej spamuj so svojimi “výlevmi”, veľmi dobre sa to číta," napísala fanúšička pod príspevok. No nečítali ho len ženy. "Kati, svedčí ti to," pridal sa stručne k téme materstva aj člen opačného pohlavia!