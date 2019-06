Obrovská pocta pre slovenského rozhodcu: Kružliak v spoločnosti elitných arbitrov

Popredný slovenský futbalový rozhodca Ivan Kružliak sa pred niekoľkými dňami dočkal veľkej pocty. Európska futbalová únia (UEFA) ho zaradila do 26-člennej elitnej skupiny arbitrov pre budúcu sezónu 2019/2020.

"To, že sa rozhodca dostane do tejto skupiny, je dlhoročný proces. Nefunguje to tak, že v jednej sezóne sa do nej dostanete, v ďalšej nedostanete a podobne. Je to skôr ocenenie niekoľkoročnej práce. Rozhodca má zároveň dvoch stabilných asistentov, ktorí s ním chodia na všetky zápasy. V mojom prípade sú to Tomáš Somoláni a Branislav Hancko, ktorí taktiež postúpili spolu so mnou. Skôr je to už o celom rozhodcovskom tíme," uviedol Kružliak v rozhovore pre agentúru SITA.

Odznak Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) má od roku 2011. Odvtedy sa predstavil na viacerých podujatiach v zahraničí a ako priznal, všetko malo svoju postupnosť. "Samozrejme, začínal som v mládežníckych súťažiach. V roku 2012 som bol na majstrovstvách Európy hráčov do 17 rokov v Slovinsku, pred dvomi rokmi sme sa zúčastnili na ME do 21 rokov v Poľsku. Nedávno som sa vrátil zo šampionátu 'dvadsiatok', taktiež v Poľsku. Počas spomenutého obdobia od roku 2011 som pískal aj rôzne predkolá európskych pohárov, či už Ligy majstrov alebo Európskej ligy. Prvý zápas skupinovej fázy EL som zažil v roku 2012 a predvlani sme dostali nomináciu už aj na prvé zápasy LM," dodal 35-ročný rodák z Bratislavy.

Zaradenie do elitnej skupiny automaticky neznamená nomináciu na zápasy prestížnej Ligy majstrov. Výrazne však zvyšuje šance rozhodcu predstaviť sa v niektorom z duelov tejto súťaže. "Uvidíme. Možno prvý zápas dostanem v Európskej lige alebo v play-off niektorého z pohárov. Nie je to pravidlo, že budem pískať iba zápasy LM. Pokiaľ však bude komisia rozhodcov UEFA spokojná s výkonmi, malo by to tak byť. Účasť v elitnej skupine nie je podmienka pre rozhodovanie stretnutí LM, pretože som v nej odpískal päť zápasov aj v čase, keď som patril do I. skupiny. Teraz je však pravdepodobnosť vyššia," podotkol Kružliak.

Slovensko nemalo zastúpenie medzi najlepšími rozhodcami Európy od roku 2009, keď s pískaním skončil celosvetovo uznávaný Ľuboš Micheľ. Kružliak priznal, že práve tento predchodca bol v rozhodcovských začiatkoch jeden z jeho idolov. "Začínal som v šestnástich rokoch a vtedy by ma nenapadlo, že raz budem môcť byť medzinárodný rozhodca. S pribúdajúcim vekom, skúsenosťami a kariérnym postupom som však začínal poškuľovať po tom, že by som mohol byť ligový rozhodca. Keď sa mi to podarilo, po dvoch-troch rokoch som sa začal zamýšľať aj nad rozhodovaním medzinárodných stretnutí," doplnil Kružliak, ktorý za popredných "mužov s píšťalkou" v Európe považuje Holanďana Björna Kuipersa, Tureka Cüneyta Cakira a tiež Slovinca Damira Skominu.

Kružliak patrí medzi zástancov systému videoasistenta rozhodcu (VAR). Pri tejto príležitosti sa ešte vrátil k nedávnym MS hráčov do 20 rokov v Poľsku, kde pískal dva zápasy: Argentína - JAR a Mexiko - Ekvádor. "Bola to veľmi dobrá skúsenosť, pretože sme tieto duely rozhodovali aj s VAR. Do budúcna je to iba plus, pretože v LM bude od najbližšej sezóny tento systém už aj v základných skupinách. Ísť naostro do zápasu LM s videoasistentom bez nejakej predchádzajúcej skúsenosti by bol nezvyk. Takto už vieme, čo od toho čakať a budeme na to pripravení," zakončil Ivan Kružliak, ktorého koncom júla v chorvátskom Záhrebe čaká každoročný doškoľovací seminár rozhodcov UEFA.