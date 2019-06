Odsúdili muža, ktorý napadol v britskom metre dvoch ľudí: Trpel psychickými poruchami a užíval drogy

Britský súd dnes za dvojnásobný pokus o vraždu uložil doživotné väzenie Paulovi Crossleymu, ktorý vlani v apríli strčil do koľajiska londýnskeho metra 91-ročného seniora.

Brit sa predtým neúspešne pokúsil do koľají zhodiť iného muža, informovala agentúra Reuters. Za mrežami má odsúdený stráviť minimálne 12 rokov.

Súd s vynesením rozsudku čakal na lekársky posudok. Na jeho základe nariadil 47-ročnému Crossleymu, ktorý trpí paranoidnou schizofréniou, pred nástupom do väzenia pobyt v psychiatrickej nemocnici.

Podľa záberov bezpečnostných kamier sa Crossley najskôr do koľajiska metra v centre Londýna pokúsil strčiť 23-ročného muža, mladík ale udržal rovnováhu. Crossley preto odišiel o niekoľko zastávok ďalej do stanice Marble Arch, kde do koľají strčil Roberta Malpaso. Senior, ktorý v minulosti predsedal správnej rade spoločnosti Eurotunnel a je nositeľom Rádu britského impéria, utrpel zlomeninu panvovej kosti a poranenie hlavy. Pred príchodom vlaku ho vytiahol jeden z okolostojacich, ktorý si pritom o elektrifikované koľaje popálil ruku.

Podľa serveru BBC si Crossley v deň útokov nevzal svoje prášky a o deň skôr požil drogu známu ako crack v hodnote 600 libier (670 eur).