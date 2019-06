Vzbura primátorov proti Bugárovmu návrhu: Béla, toto nie, prídeme o milióny!

Pridajú ľudom, vezmú samosprávam. Návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti z dielne Mosta-Híd prinesie pár eur navyše obyvateľom, avšak ukrojí mestám a obciam viac ako 100 miliónov z rozpočtov.

Primátori veľkých miest sa búria a avizujú protest pred Národnou radou. Spokojná nie je ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú predkladatelia novely obišli. Ako hodnotí nové opatrenie ekonóm? Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Primátori miest, ako sú Bratislava, Trnava, Trenčín či Hlohovec, bijú na poplach, poslanci ich chcú pripraviť o milióny z rozpočtu. „V prípade prijatia novely bude mať naše mesto ročný výpadok z príjmov 12 mil. eur - mesto 8 mil. a mestské časti spolu 4 mil. eur,“ konštatuje primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Táto suma by podľa neho stačila na pokrytie celej zimnej údržby Bratislavy.

Návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá by mala platiť od januára 2020, do parlamentu predložila skupina poslancov Mosta-Híd - Béla Bugár, Irén Sárközy, Tibor Bastrnák a Peter Antal. Posledný menovaný je zároveň primátorom v Žiari nad Hronom, ktoré je počtom obyvateľov podobné Hlohovcu, no kým hlohovecký primátor Miroslav Kollár považuje návrh za „predvolebný populizmus“, primátor Žiaru svoj návrh úpenlivo obraňuje.

„Bude to znamenať, že každému zostane viac v peňaženke. Mrzí ma, že niektoré samosprávy proti tomu ostro vystúpili a kričia, že sa im siaha na peniaze. Korektné je povedať, že tým samosprávam financie v posledných rokoch výrazne rástli a oproti ostatným rýchlejšie ako ľudom. Myslím, že za posledné roky to bolo až 27 %, avšak obyvateľom len 13 %.vysvetľuje Antal. „Teda ak naše mesto malo ročne viac ­ o cca 600 - 700 tis., po prijatí tohto zákona medziročný nárast bude o 400-tis. menej,“ dodal Antal.

Rybníček: „Je to nepochopiteľné.“

Novozvolený predseda Únie miest a obcí Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček postoju Antala nerozumie. „Pán primátor Žiaru nad Hronom si ako člen vládnej koalície dokáže zrejme vybaviť aj iné dotácie a bude spokojný. Pre mňa to je nepochopiteľné,“ myslí si Rybníček, ktorý nevylučuje protest pred Národnou radou.

„Desí a mrzí ma, ako sa k tomu stavia Béla Bugár, on vôbec nerozumie, ako tento štát funguje. On hovorí, že ľudom zostane viac peňazí. Keď však v Trenčíne bude chýbať zrazu 1,1 milióna, tak budeme musieť tie peniaze niekde zohnať. Jednou rukou peniaze dávajú ľuďom a druhou berú. Verím, že ľudia pochopia, že to, čo vyzerá pre nich dobre, bude mať v konečnom dôsledku pre nich negatívny dosah. Keď budú nadávať na primátorov, pošleme ich za pánom Bugárom,“ dodáva Rybníček.

Čo na to ekonóm? Otvoriť galériu Zdroj: anc

Ekonomický analytik Radovan Ďurana z INESS sa, naopak, stotožňuje s návrhom Mosta. „V prvom rade treba povedať, že aj po prijatí tejto zmeny príjmy obcí majú naďalej rásť. Most navrhol opatrenie, ktoré predstavuje asi 4 % príjmov obcí. Nejde teda o zásadnú zmenu, ale tento návrh ukázal, že spôsob financovania územnej samosprávy nie je ideálny. Ak predpokladáme tento výpadok vo výške asi 100 mil. eur pre všetky mestá a obce, tak tento výpadok by bolo možné nahradiť inými príjmami alebo úsporou vo výdavkoch,“ vysvetľuje Ďurana. Mestá a obce by sa mohli snažiť nahradiť výpadok zvýšením dane z nehnuteľností, dane zo psov, z ubytovania či z odpadov, no hrá proti nim čas.

Dva pohľady na vec

Podľa primátora Trnavy bude zvýšenie čistej mzdy takmer nebadateľné a v konečnom dôsledku obyvateľ mesta stratí. „Štát vám dá 4 eurá a Trnave zoberie 2 milióny. Chceli by ste budúci rok 4 € mesačne k výplate alebo novú tréningovú športovú halu? Štyri eurá alebo úplne nové zariadenie pre seniorov?“ pýta sa Bročka. „Ja podporujem snahu znížiť daňové zaťaženie, ale to musí byť systémové, a nie predvolebná maškaráda,“ dodal Bročka, ktorý zároveň avizuje protest pred Národnou radou v prípade, že návrh prejde.

Čo sa stane, ak návrh prejde?

Zvýšenie čistého príjmu rodiny: v priemere o 3,8 eura

Zníženie rozpočtu miest a obcí: o 104 miliónov eur

Zníženie rozpočtu VÚC: o 45 miliónov eur

O koľko prídu mestá