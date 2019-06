Sonický tresk vystrašil Košičanov a zmobilizovali záchranné zložky: Prišla rana ako z dela

Ozvala sa rana ako z dela a potom ďalšia! Takýto šok zažili prekvapení Košičania, ktorých v nedeľu neskoro večer vystrašil zvuk pripomínajúci výbuch plynu. Do terénu vyrazili aj hasiči a záchranári.

V lokalite Panoráma sa v nedeľu pred desiatou večer okamžite stretli početné skupinky zvedavcov. „Boli sme na návšteve a cez pootvorené dvere na balkóne sme počuli opakovaný zvuk pripomínajúci dvojitý výbuch. Od susedov sme sa dozvedeli, že prišli aj hasiči a sanitky, krúžili oproti na Zelenej stráni,“ povedal Košičan Marek (36) a dodal: „Zo sociálnej siete sme sa, našťastie, dočítali, že to bol planý poplach.“

Otvoriť galériu Sonický tresk Zdroj: Infografika Nového Času

Podľa Juraja sa u nich v mestskej časti Barca okná dvakrát zatriasli a nastal aj asi sekundový výpadok elektriny. „Talianske civilné lietadlo Airbus 320 na trase Miláno - Charkov stratilo nad naším územím spojenie. Dve stíhacie lietadlá MiG-29, ktoré vzlietli z Leteckej základne Sliač, ho následne sprevádzali až po ukrajinskú hranicu,“ vysvetlilo sonický tresk ministerstvo obrany.

Z tohto dôvodu bolo v nedeľu okolo 21.30 v okolí Rožňavy a Košíc počuť silný zvuk podobný výbuchu, ktorý bol spôsobený prekonaním rýchlosti zvuku stíhacích lietadiel. „Za vzniknutú situáciu sa obyvateľom ospravedlňujeme, no súvisí to so zabezpečením bezpečnosti všetkých občanov Slovenska. Stíhacie lietadlá zasahujú nielen proti narušiteľovi, ale aj ako pomoc lietadlám v núdzi, pri strate spojenia či únose lietadla,“ uzavrelo ministerstvo.