Petržalka chce zvýšiť kapacitu materských škôl: Pre deti otvoria 166 nových miest

Vyrieši problém? Kapacity materských škôl v najväčšej mestskej časti hlavného mesta sú dlhodobo nedostatočné. Starosta Petržalky Ján Hrčka sa snažil tento problém riešiť najprv zvýšením poplatku pre mimopetržalské deti. Navrhovanú sumu napokon znížil z 300 na 250 eur mesačne a včera ohlásil, že napokon navýšia aj kapacitu.

Starosta Petržalky Ján Hrčka prezradil ďalší návrh, ktorým by sa zlepšil problém s umiestnením detí do škôlok. „Najviac diskutovanou témou ostatných mesiacov je nedostatok kapacít detí v materských školách, preto sa okrem návrhu nového VZN budeme usilovať zvýšiť kapacity detí v škôlkach o čo najviac miest,“ uviedol strosta a doplnil: „Prerobenie voľných nebytových priestorov a školníckych bytov na nové triedy je najrýchlejší a najefektívnejší možný spôsob.“

Do konca septembra má Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka v pláne zvýšenie kapacít materských škôl v mestskej časti o 70 miest. Tie by mali pribudnúť na MŠ Röntgenova, MŠ Lietavská, MŠ Turnianska, MŠ Lietavská a MŠ Strečnianska.

Priestory služobných bytov

V druhom kole sa bude podľa Jána Hrčku pracovať na uvoľnení služobných bytov v MŠ Iľjušinova 1, MŠ Turnianska 6, MŠ Ševčenkova 35 a MŠ Lietavská 1, čím sa rozšíria kapacity materských škôl do konca roka o štyri triedy, čo predstavuje nárast o ďalších 96 miest. Do konca roka by teda v Petržalke malo pribudnúť spolu 166 miest pre škôlkarov. Doterajší nájomníci služobných bytov dostanú od mestskej časti náhradné ubytovanie.

Podľa hovorkyne mestskej časti to zatiaľ nebude mať vplyv na spôsob prijímania detí do petržalských škôlok. „O tom naďalej rozhodujú riaditeľky.,“ uzavrela Mária Halašková. Čas ukáže, či napokon sľuby naberú reálne kontúry a rodičom narastie šanca na umiestnenie ratolestí do škôlok. Nový Čas kontaktoval aj starostu, ako budú pridelovať dané miesta, ale do uzávierky sa odmietol vyjadriť.

Kauza petržalských škôlok:

20. 5. – Ján Hrčka navrhol zvýšiť mesačný poplatok pre mimopetržalské deti na 300 eur

23. 5. – na znak nesúhlasu so starostovým návrhom sa vzdalo funkcie 21 z 24 riaditeliek MŠ

31. 5. – starosta sa s riaditeľkami MŠ dohodol na pokračovaní spolupráce do ukončenia výberových konaní

11. 6. – pôvodný návrh na poplatok vo výške 300 eur Ján Hrčka zmenil na sumu 250 eur mesačne

Ako plánujú navýšiť kapacity škôlok

MŠ Röntgenova 16 + 24 miest

– prerobenie bytu a časti prízemia pavilónu na triedu

MŠ Lietavská - 1 + 18 miest

– prerobenie časti voľných nebytových priestorov na triedu

MŠ Turnianska - 6 + 18 miest

– prerobenie časti nebytových priestorov na triedu

MŠ Lietavská - 1 + 5 miest

– doplnenie WC a umývadla v umyvárni triedy pred- školákov v južnej časti prízemia pavilónu detských jaslí

MŠ Strečnianska - 2 + 5 miest

– doplnenie WC a umývadla v umyvárni triedy pred- školákov v južnej časti prízemia pavilónu detských jaslí