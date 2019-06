Karesz (13) je najmladší cvičiteľ zumby na Slovensku: Tancovať ho volajú aj za veľkú mláku

Dokáže rozhýbať davy! Sympatický Karesz Öllös zo Sokoliec (okr. Komárno) si zumbu obľúbil už ako štvorročný. Keď vybehne na pódium, svojimi pohybmi konkuruje oveľa skúsenejším tanečníkom.

Napriek tomu, že ni­kdy nenavštevoval tanečnú školu, svetové hviezdy zumby si ho pozývajú ako cvičiteľa na najväčšie tanečné festivaly.

Na víkendovom Zumba Feste v Bratislave sa Karesz predstavil v sprievode najväčších hviezd zumby a rozhýbal všetkých návštevníkov akcie. Čaru tohto rytmického pohybu prepadol už ako malý chlapec, na čo spomína aj jeho teta Katalin. „Mal vtedy len štyri roky. S jeho mamou sme chodili na zumbu a raz sme ho zobrali so sebou, lebo vtedy ho nemal kto postrážiť,“ opísala začiatky cvičiteľa. „Najprv ticho sedel, ale potom začal tancovať s nami. Veľmi ho to bavilo a išlo mu to dobre a odvtedy chodieva s nami,“ smeje sa teta talentovaného mladíka. „On sa taký už narodil, odmalička rád skáče, tancuje a zbožňuje hudbu,“ prezradila Katalin.

Mladý tanečník býva s rodičmi a mladším bratom v malej dedinke na juhu Slovenska. Vďaka svojmu talentu precestoval veľkú časť sveta. Pravidelne chodí na zumba párty do Maďarska. „Tam si ma raz všimol tanečník Pedro Camacho a hneď ma zavolal na pódium tancovať s ním,“ prezradil najmladší cvičiteľ na Slovensku.„V roku 2016 ma Beto zavolal do Miami a Orlanda. S mamou sme tam strávili dva týždne, veľa som sa od neho naučil,“ spomína talentovaný chlapec.„Chcel by som sa stať oficiálnym inštruktorom zumby a ešte veľa tancovať,“ zasníval sa a dodal, že by chcel naďalej vystupovať s najväčšími svetovými hviezdami.