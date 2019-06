Bikesharing v hlavnom meste stráca na popularite: Prečo cyklistov ubúda?

Záujemcov ubúda. Žlté bicykle sa dajú v hlavnom meste požičiavať za vyšší poplatok, aký platil počas testovacej fázy. To sa negatívne prejavilo aj v počte používateľov.

Na začiatku síce predali takmer 40 000 unikátnych kódov, lenže v súčasnosti počet nepresahuje 5 000. Slovnaft ako prevádzkovateľ to prisudzuje nepriaznivému májovému počasiu a verí v opätovný nárast. Problém predstavujú najmä vandali, ktorí demolujú bicykle a v stojanoch je tak čoraz menej pojazdných kusov.

Žlté bicykle sú v uliciach už trištvrte roka a jazdia s nimi dospelí, študenti aj turisti. „V zásade sme spokojní, ako sa programy predávajú,“ povedal hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár.

Posledné čísla vyťaženosti však značia klesajúci záujem používateľov, no podľa hovorcu to je aj v dôsledku neprizanivého májového počasia. „V pilotnej fáze sa predalo takmer 40 000 pin kódov, no nie všetci majitelia ich pravidelne využívali,“ priznal Molnár, ktorý prezradil, že podľa nových cenníkov predali vyše 4 300 programov. „Počet aktívnych užívateľov sa oproti testovacej fáze znížil, no záujem o využívanie služby pravidelnými užívateľmi sa naopak zvýšil,“ uviedol Molnár, ktorý očakáva nárast počas leta.

Vyššie ceny tolerujú

Väčšina cyklistov nárast cien akceptuje. „Za euro bolo síce lepšie, ale aj 10 eur sa dá. Zakúpila som si mesačný lístok, no využívam to tak 2- až 3-krát týždenne,“ prezradila študentka Petra (21).

Slovnaft pripravil aj nové dokovacie stanice v Sade Janka Kráľa, na Nobelovom námestí, Antolskej či Ursínyho ulici a na 65 staniciach pridali extra stojany a zároveň dokončujú novú aplikáciu. Problém však predstavujú vandali, ktorí ničia čoraz viac kusov a len za minulý víkend evidovali 10 poškodených kusov.

Košice vs. Bratislava

Denná zápožička

Košice: 1 €/hod.

Bratislava: 6 €/24 hod., (70 eur depozit)

Ak chcete jazdiť v Košiciach 24 hodín, zaplatíte 24 eur, no v Bratislave len 6 eur.

Mesačný

Košice: 10 eur (max. 1 hod. denne)

Bratislava: 9 eur (30 min./denne neobmedzene)

Ročný

Košice: 30 eur (1h/denne)

Bratislava: 29,40 eur (30 min. denne neobmedzene)

Bikesharing v číslach