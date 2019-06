Návštevníkov Banskej Štiavnice čakajú zmeny: Turisti na námestí už nezaparkujú

Obľúbené historické mesto čakajú veľké zmeny. Od začiatku júla už turisti na Námestí svätej Trojice v Banskej Štiavnici nezaparkujú.

Mestskí poslanci schválili dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu, ktoré upravuje parkovanie na území mesta. Návštevníci mesta budú presunutí na iné parkovisko, odkiaľ budú musieť prejsť peši do centra. Zmiznú aj autobusy, ktoré tam dovezú turistov a zjednotí sa i cena za parkovanie v meste. Po novom to bude 1 €.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na Námestí svätej Trojice budú môcť parkovať len majitelia parkovacích a rezidentských kariet, ale to len v jeho hornej časti. Návštevníci budú môcť zaparkovať pod Novým zámkom. Tam bude väčšia kapacita na osobné automobily. Namiesto 30 parkovacích miest tam bude celkom 60. Nové vzniknú na ploche, kde teraz stoja zájazdové autobusy. Tie od júla budú môcť v centre iba vysadiť turistov a potom sa presunú do iných častí mesta.

„Na Námestí svätej Trojice zachovávame 28 parkovacích miest v hornej časti parkoviska a rušíme asi 25 parkovacích miest v dolnej časti parkoviska, v tej najkrajšej historickej časti. Pod Novým zámkom je rezerva 30 parkovacích miest, pretože tam doteraz parkovali autobusy,“ povedal poslanec Martin Macharik. Primátorka Nadežda Babiaková vraví, že sa novými opatreniami odľahčí námestie. „Ak chceme centrum od dopravy odľahčiť a dať ho k dispozícii ľuďom, tak to treba takto riešiť. Tieto naše kroky budeme sledovať a uvidíme, čo to prinesie,“ dodala.

Miestni vs. návštevníci: Nie je to dobrý nápad.

Igor Marko (65), Bratislava, filmár Otvoriť galériu Igor Marko Zdroj: fab

Veľmi sa mi to nepáči, ale keď je to potrebné a nutné, tak je to asi potrebné. Na druhej strane pre turistov je určite pohodlnejšie parkovať v týchto častiach. Chodím sem už zhruba 40 rokov a nemám pocit, že by tu autá turistom prekážali. Iba ak v tom, že je námestie menej fotogenické s tými autami. Hlavne starší ľudia majú v tomto teréne problém s pohybom, nie je pohodlný a veľa ľudí to odradí.

Roman Klein (40), Kremnica, parkovacia služba Otvoriť galériu Roman Klein Zdroj: fab

Môj názor je taký, že keď bude obmedzené parkovanie na Trojici, mala byť nejaká adekvátna plocha, ale tá momentálne ešte nie je. Keď Trojicu odťažiť, tak úplne. Ak sa spraví iba obmedzenie, bude tu vznikať kolaps. Pokiaľ sa na to ľudia naučia, lebo ak boli naučení, budú sem chodiť, krúžiť a hľadať si miesta. Väčšina turistov totiž nepozerá na značenie. Boli tu zvyknutí chodiť, tak sem pôjdu. Myslím, že týmto rozhodnutím si turistov odradíme.