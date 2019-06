Malé dievčatko stále zastavujú na ulici: Tá podoba s princeznou Charlotte je neskutočná!

Mamička tvrdí, že jej dcérka vyzerá presne ako dieťa princa Williama (37) a vojvodkyne Kate (37), malá princezná Charlotte (4).

Marcy Culverwell je neustále zastavovaná cudzincami na ulici práve vďaka jej podobe na anglickú princeznú. Matka tvrdí, že jej dcéra viac vyzerá ako Charlotte než jej oficiálna dvojníčka. Prvý raz si všimla tú podobu v pohostinstve Primark v anglickom Meadowhall, kde jej servírka povedala, že jej dcéra vyzerá „presne ako princezná Charlotte“.

Marcy je ale o 10 mesiacov staršia než jej „kráľovská dvojníčka“, no napriek tomu sú takmer na nerozoznanie a Marcy dokonca rada nosí rovnaké oblečenie ako princezná. „Nemá rada nohavice a najradšej je v šatočkách či sukni,“ hovorí matka pre portál Mirror. Tá častokrát stráca s dievčatkom trpezlivosť, keď idú na ihrisko. „Hovorím jej, nemôžeš si obliecť sukňu, lebo si zodrieš zadok na šmykľavke, no je to s ňou márne. Vždy len mávnem rukou a poviem jej, nech si oblečie, čo chce,“ smeje sa matka.

Gemma tiež hovorí, že je otvorená možnosti, že by jej dcéra pracovala v budúcnosti ako dvojníčka. Princeznej sa podobá aj svojou sebavedomou povahou, za čo malá Marcy vďačí najmä súťažiam, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje.