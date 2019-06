Dedinka na severovýchode Slovenska je unikát: Ani vo sne vás nenapadne, čo sídli v JRD

Musia riešiť bizarnú situáciu. V dedinke na severovýchode Slovenska majú až dva chrámy rovnakého vierovyznania.

Jeden slúži pre obyvateľov Šarišského Jastrabia (okr. Stará Ľubovňa), v tom druhom, provizórnom stánku Božom, na miestnom JRD, organizujú liturgie a ďalšie podujatia pre obyvateľov rómskej osady. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Časť Rómov, ktorí sú rovnako ako zvyšok dediny vyznaním prevažne gréckokatolíci, považuje takéto delenie za diskrimináciu. Mnohí sú však podľa ich slov spokojní. A niektorí o rozdelení odmietajú diskutovať. „Kde sa narodil Ježiš Kristus? V kostole to nebolo,“ vraví jeden z obyvateľov osady.

Problém v tom, že Rómovia majú svoj chrám v bývalom JRD, nevidí. „Bieli majú liturgie v rusínčine, my v slovenčine. Navyše, radi hráme na gitarách a spievame. To by sa v kostole v dedine nedalo,“ myslí si obyvateľka osady, ktorá však nechce prezradiť svoje meno, lebo sa o rozdelení začalo príliš hovoriť a vzbudzuje to vzájomnú nedôveru medzi oboma tábormi.

Zo školy na družstvo

Osadníci sa začali evanjelizovať pred 5 rokmi, po príchode nového farára Miroslava Šimka. Pôvodne sa stretávali v miestnej škole, to sa však nepovažovalo za vhodné. Potom prejavili záujem o dom smútku, ale ani tam ich nechceli. Napokon si našli miesto v bývalom JRD, v miestnosti, kde sa kedysi šili papuče.

„Na liturgie chodievam, odkedy prišiel nový farár. On je veľmi dobrý. Mrzí ma však, že nás nechceli v škole ani v dome smútku. Nakoniec sme si našli miesto v bývalom JRD. Nie je to najhoršie, ale radšej by som chodievala do kostola v dedine. A úplne najlepšie by bolo, keby sme mali vlastný chrám v osade,“ povedala dôchodkyňa Helena (84).

Podľa farára nejde o diskrimináciu. „Rómovia do môjho príchodu na faru vôbec nechodievali do kostola. Maximálne na krst alebo prvé sväté prijímanie. Snažil som sa s nimi začať pracovať a nejako prirodzene z toho vyplynulo, že si budeme robiť vlastné stretnutia,“ vraví Šimko.

Podľa neho je toto rozdelenie dokonca prospešné, lebo na liturgie začalo chodiť množstvo Rómov. „Pravda však je, že nie všetkým sa zvyšujúce množstvo Rómov v kostole v centre dediny páčilo, lebo priznajme si, hygienické návyky nemajú všetci na úrovni. A ten kostol odjakživa vnímali ako svoj, so všetkým, čo k tomu patrí vrátane správania. Navyše, Rómovia liturgie vnímajú inakako klasickí veriaci,“ uzavrel duchovný.