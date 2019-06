Veľká FOTOgaléria zo svadby Ďurovčíka a Hlinkovej, dátum nebol náhoda: Prečo sa brali v pondelok!

Vymenili si obrúčky! Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (48) je už v chomúte.

Svoje áno si povedal s dnes už manželkou, muzikálovou herečkou Barborou Hlinkovou (23) presne rok od ich zasnúbenia v krásnom kostolíku, neďalek halíčskeho kaštieľa, kde sa potom konala svadobná hostina. Hoci zaľúbenci držali svoj veľký deň v tajnosti, Novému Času sa podarilo získať exkluzívne fotky z ich veľkého dňa len chvíľu predtým, ako si vymenili manželské sľuby. Fotogaléria 27 fotiek v galérii

Nový Čas len pred dvomi týž­dňami priniesol informáciu, že Ďurovčík a Barbora budú mať svadbu na rozprávkovom zámku v Haliči neďaleko Lučenca v regióne Novohradu. Dnes už manželia si vybrali netradičný deň, a to pondelok 24. júna. „Vybrali si tento dátum z veľmi jednoduchého dôvodu. Držali sa hesla do roka a do dňa, a to doslovne. Presne pred rokom Barboru Jano požiadal o ruku, a tak si presne v tento deň povedali áno. Jano má vtedy aj meniny,“ prezradil zdroj blízky dvojici.

Ženích prišiel nahodený v bledo sivom obleku a so širokým úsmevom na tvári. O chvíľu prišla nevesta v sprievode svojho otca na rozprávkovom koči. To už čakali svadobčania v kostole, kde si Janko a jeho vyvolená krátko po štvrtej hodine poobede povedali áno. „Obaja sú veriaci, takže obrad si priali mať v kostolíku a ten v Haliči je veľmi pekný. Áno si povedali niečo po 16. hodine. Hostia sa potom presúvajú do honosného kaštieľa, kde sa budú zabávať do skorých ranných hodín,“ dodal náš zdroj.

Prominentní hostia

Na svadbu Ďurovčíkovcov zavítali ich dobrí priatelia. Medzi inými aj tanečník Peter Modrovský s priateľkou, manželia Traubnerovci, či hudobníci Ondrej Kandráč s manželkou a taktiež Ivan Tásler. Po sobáši sa hostia odobrali do kaštiela, z ktorého je dnes luxusný štvorhviezdičkový hotel. Ich svadba bola akoby vystrihnutá z rozprávky, čo prostredie kaštieľa iba umocňovalo.

Veľkolepé priestory priam dýchajú luxusom. Na stránke hotela sú k dispozícii informácie ohľadom balíkov, ktoré mohli novomanželia využiť.K nemu by dostali aj mladomanželský apartmán. Pre hostí sú k dispozícii dvojlôžkové izby v cene od 138 eur za noc či apartmány od 198 eur za noc. Hrdličky spolu randili štyri roky a od pondelkového popoludnia si už hovoria manžel a manželka.