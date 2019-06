Hviezda Oteckov Mária Bartalos porodila, manžel sa vyznamenal: Ako si Noela odniesli domov!

Konečne všetci spolu! Herečka Mária Bartalos (24) sa koncom minulého týždňa stala prvýkrát mamou.

Hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia na súkromnej pôrodníckej klinike v Bratislave priviedla na svet synčeka, ktorému dali s manželom meno Noel. Šťastná rodinka sa včera popoludní svorne pobrala do pohodlia domova, kde si svojho malého drobca môžu užiť do sýtosti. Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Mária Bartalos si užíva prvé nádherné momenty so svojím bábätkom. Prvorodeného synčeka Noela priviedla na svet minulý piatok v súkromnej pôrodníckej klinike, ktorá je slovenskými celebritami veľmi vyhľadávaná. Od prvého momentu bol s ňou každú možnú chvíľu aj manžel Adrián, ktorý nastávajúcu mamičku do pôrodnice priviezol a aj si ju z nej odviezol. To však nebolo všetko, športovec si dal naozaj do tela.

Do pôrodnice chodil po celý čas ako na hodiny klavíra a ako správny manžel a novopečený otecko kmital aj včera. „Prišiel a odišiel niekoľkokrát, podľa všetkého postupne odnášal darčeky, ktoré Mária dostala ako mamička,“ prezradil zdroj Nového Času. Hviezda Oteckov si z pôrodnice odnášala okrem svojho najväčšieho pokladu aj obrovskú kyticu ruží. Bartalosovci odchádzali s najmenším členom rodiny vo výbornej nálade, s úsmevmi na tvárach.