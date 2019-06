Paríž čaká peklo: Teploty by mohli presiahnuť aj hranicu 40 °C

Chystáte sa na výlet do Paríža? Pripravte sa na poriadne horúčavy. Tie budú sužovať aj Španielsko, Nemecko, Belgicko či Švajčiarsko.

Francúzsko sa chystá na horúčavy, ktoré by do konca týždňa mohli prelomiť júnové rekordy. V Paríži sa vo štvrtok a v piatok čaká 40 stupňov Celzia. Vďaka vysokej vlhkosti by malo byť pocitovo až 47 stupňov. Viacerí to už prirovnávajú k vlne horúčav v auguste 2003, ktorá si vyžiadala až 15 000 obetí.

V Paríži už úrady vyhlásili tretí stupeň plánu proti extrémnym horúčavám. Najvyšší, štvrtý stupeň, doteraz nikdy nevyhlásili. V rámci plánu vyznačili 900 tzv. chladných miest, čo sú objekty s nižšou teplotou. Sem patria parky, verejné budovy s klimatizáciou a miesta, na ktorých postavili dočasné fontány. Parky a plavárne ostanú otvorené dlhšie. Úrady budú rozdávať vodu a zvýšia starostlivosť o zraniteľné osoby, najmä starších ľudí.

Počasie ovplyvňuje tlaková výš nad Atlantikom, ktorá do severnejších častí Európy ťahá horúci vzduch z Afriky a Španielska. V Berlíne sa vo štvrtok čaká 38 stupňov. Na Pyrenejskom polostrove je už teraz 35 stupňov a v centrálnej časti viac ako 40 stupňov.