Zhrození chatári nevedeli, čo skôr: Namiesto upravených záhrad skaza! Spustošili ich pozemky elektrárne?

Namiesto upravenej záhrady katastrofa! Chatári z osady Čaks pri Vyšnom Klátove (okr. Košice - okolie) zažili obrovský šok. Našli zvalený plot, okyptené stromy a pováľané haldy haluzí.

Majitelia zistili, že takúto paseku nemá na svedomí hurikán, ale dodávateľská firma elektrární. Tvrdia, že im bez upozornenia vtrhli na pozemok a rúbali hlava - nehlava. Zhrození chatári sa pritom o stromy trpezlivo starali celé roky a nemali by problém ich šetrne ostrihať.

Chatárov čakal otrasný pohľad. „Veľké konáre boli popadané na plote, niektoré ešte viseli orezané zo stromu. Boli všade, vpredu, aj za chatou,“ hovorí zhrozene Miroslav Vasiľ (50), ktorý namiesto oslavy okrúhlin musel odstraňovať pohromu na pozemku. „Našli sme hulvátsky orezaný tis, aj slivku s nedozretými plodmi. Zničená je vzácna borovica limba, ktorú som ešte ako malý zasadil pred 40 rokmi z kvetináča. Vyzerá to tak, že konáre rezali hlava - nehlava,“ vyjadril sa Miroslav a dodal: „Na tých stromoch žili aj vtáci, mohli mať mladé, zničili im hniezda.“

Podobne dopadli aj ďalší chatári. Spoločne zistili, že pohroma vznikla na objednávku elektrární. „Tie stromy som pritom každý rok vlastnoručne preventívne orezával, aby nezasahovali do elektrického vedenia. Robil som to šetrne. Elektrárne nás na orez aj osobne upozornili. Prečo tak neurobili teraz?“ pýta sa Miroslav, ktorému vznikla nevyčísliteľná škoda. Elektrárne sa bránia. „Vlastníci boli vyzvaní na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v dostatočnom predstihu, a to formou verejnej vyhlášky zverejnenej obcou Vyšný Klátov dňa 21. februára,“ vyhlásila hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej Andrea Forbergerová.

Dreviny podľa nej mohli ohrozovať osoby pri vedení, na čo dostali aj podnet. „V ochrannom pásme 22 kV elektrického vedenia je zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,“ dodala hovorkyňa s tým, že škody za takýto zásah do stromov nahradzovať nebudú.

Musia sa zmeniť zákony

Róbert Gregorek, botanik Košickej botanickej záhrady

Z biologického hľadiska je takýto orez dendrologicky nešťastným a nevhodným riešením. Je to zasahovanie do vývoja stromov vo vegetácii. Masívny orez je najvhodnejšie robiť na jar po rozprúdení miazgy koncom marca, u ovocných stromov po odkvitnutí. Sám mám s takým zásahom skúsenosť. Bol som veľmi nahnevaný, ale nemohol som nič robiť. Legislatíva mnoho takýchto zásahov umožňuje s odvolaním na bezpečnosť. Musia sa zmeniť zákony.