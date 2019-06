Clooney hostil exprezidenta Obamu v Taliansku: Barackovi ukázal svoj barak

Na jazere Como na severe Talianska sa konali veľké policajné manévre. Na návštevu Georgea Clooneyho prišiel bývalý americký prezident Barack Obama. Polícia preto od soboty do pondelka uzavrela stometrový okruh okolo hercovej vily.100 m

Clooney si vilu kúpil už dávnejšie. Po svadbe s Amal v roku 2014 sa stala ich rodinným sídlom. A teraz v ňom hostili vzácnych hostí. Na charitatívnu akciu nadácie, ktorú Clooneyovci založili, prišiel bývalý prezident USA Barack Obama s manželkou Michelle a dcérami Maliou a Sashou.

Podľa novín La Repubblica sa na to hollywoodsky herec starostlivo pripravoval. Všetci záhradníci v okolí boli na týždeň rezervovaní na prácu vo vile Clooneyovcov a susedom nemal ani kto trávnik pokosiť. Vila je hneď na pobreží jazera a polícia strážila aj prístup z vody. Kto by sa na člne priblížil do vyhradenej zóny, hrozila mu pokuta 500 eur. Z Milána prišli Obamovci v siedmich obrnených autách s tmavými sklami. Sprevádzalo ich šesť policajných áut, dodávka s batožinou a policajná helikoptéra.

Napriek všetkým manévrom a prípravám však nešlo všetko hladko. Pri napúšťaní bazéna tesne pred príchodom Obamovcov zistili, že voda v ňom je úplne ľadová. Zavolali miestneho inštalatéra, ktorý problém rýchlo našiel a opravil. Viditeľne nervózny Clooney mu potom s úľavou poďakoval.

- hral v 50 filmoch

- získal 2 Oscarov, 5 Zlatých glóbusov

- majetok: 440 mil. eur

- prvý černošský prezident USA

- v úrade od 2009 do 2017

- majetok: 35 mil. eur

Villa Oleandra

- je v obci Laglio pri jazere Como

- postavili ju v 18. storočí

- Clooney ju kúpil v roku 2002 za 11,7 mil. eur

- má 25 izieb, bazén a veľkú garáž

- patria k nej aj tenisový kurt, telocvičňa a záhrada