Rozzúrený Varga naložil rozhodcom v Minsku: To je už naozaj nonsens

Španielski reprezentanti v športovej streľbe Fatima Galvezová a Antonio Bailon získali zlato trape na II. európskych hrách v Minsku.

V pondelkovom finále triumfovali nad Talianmi Jessicou Rossiovou a Giovannim Pellielom. Bronz putoval do Ruska vďaka Darii Semianovovej a Alexejovi Alipovovi.

Slovenskí reprezentanti nepostúpili do finále. Obhajcovia zlata z Baku 2015 Zuzana Rehák-Štefečeková s Erikom Vargom obsadili v kvalifikácii až 17. miesto, keď trafili iba 124 asfaltových holubov. Jana Špotáková s Mariánom Kovačócym skončili v eliminácii na 13. priečke (127).

Na brokárskej strelnici v Minsku vládol v pondelok mierny chaos, Rehák-Štefečeková s Vargom museli niekoľkokrát prerušiť či opakovať svoje pokusy a dokonca si obaja vyslúžili od rozhodcov žlté karty. "Dnes je tu chaos, nie malý, ale obrovský. Bohužiaľ, rozhodcovia to nezvládajú. Dostávajú medzinárodné certifikáty, ale bolo by treba porozmýšľať nad ich udeľovaním. Už v prvom kole som si vykričal hlas a to čo sa dialo teraz na konci, to nie je profesionálne, tobôž nie na európskych hrách. A to že dali mojej kolegyni žltú kartu, to je už naozaj nonsens," posťažoval sa Varga.

Z obhajcov trofeje sa viac darilo Vargovi, ktorý trafil 70 holubov. Rehák-Štefečekovej sa darilo menej, keď ich zostrelila len 54. "So svojím výsledkom som spokojný, z mojej strany to bol taký stabilný výkon. Snažil som sa zo seba vydať maximálnu energiu, myslím si, že Zuzka sa na mňa môže spoľahnúť," dodal.

Rehák-Štefečekovej pondelňajšia súťaž vôbec nevyšla, už od rána nemala energiu a to sa prejavilo aj na strelnici. "Ráno som sa zobudila dosť unavená a vedela som, že to nebude žiadny veľký výkon, no že to bude až taká tragédia, tak s tým som tiež nepočítala. Naposledy som sa cítila takáto unavená pred pretekmi asi v roku 2008. Keby to bolo možné, tak by som sa asi dala po šiestich terčoch vyškrtnúť. Mrzí ma to kvôli Erikovi, pretože on tu podal veľmi solídny výkon, ktorý by stačil v pohode na rozstrel o zlato. Dnes som však na viac nemala," povzdychla si.

V druhej slovenskej dvojici nazbierala Špotáková 59 bodov a Kovačócy pridal 68. Na postup do boja o medaily bolo treba výkon 135 bodov. "Čo sa týka celkových výsledkov, bola to u mňa veľká bieda, ale nakoľko mi vôbec nesadla strelnica, tak som už na tréningu vedela, že to nebude žiadna výhra. Dnes som smutná, pretože som v každej položke minula prvý a posledný terč, čo nás s Majkom mohlo posunúť niekam inam," uviedla Jana Špotáková.

výsledky - mix: 1. Fatima Galvezová, Antonio Bailon (Šp.) 44 bodov, 2. Jessica Rossiová, Giovanni Pellielo (Tal.) 40, 3. Daria Semianovová, Alexej Alipov (Rus.) 45 (B-finále), nepostúpili do finále 13. Jana ŠPOTÁKOVÁ, Marián KOVAČÓCY 127, 17. Zuzana REHÁK-ŠTEFEČEKOVÁ/Erik VARGA (všetci SR) 124