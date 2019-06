Rozpačitá novinka na hrách v Minsku: Volko získal striebro až pred telkou

Atletika si urobila v II. Európskych hrách v Minsku test novinky, ktorá by mala zatraktívniť vrcholné súťaže, kde v mnohých disciplínach zaznamenala pokles sledovanosti. Novinka menom DNA (Dynamic New Athletics) zatiaľ vyvoláva skôr rozpaky a vtipné situácie, na aké nie sme v športe naučení. Na vlastnej koži to zažil aj najrýchlejší Slovák Ján Volko (22), ktorý odbehol svoju stovku za 10,38 s, ale že skončil druhý, sa dozvedel až o pár hodín neskôr...

„Žiadna spravodlivá priama konfrontácia. Zostáva len veriť, že na konci dňa budeme tí šťastnejší!" Volko nedal súperom žiadnu šancu: V prvom bloku vyhral stovku „Je ťažké pripraviť sa na niečo „tak dynamicky šibnuté" ako nás čaká... čaká nás jeden beh na 100 m, kde víťaza budeme poznať niekoľko hodín po dobehu," avizoval už v predvečer štartu na instagramovom profile, kde dodal: Po hodinách pred televíznou obrazovkou sa zverenec trénerského dua Bendová - Kresťanko dozvedel, že získal striebro - svoju šiestu veľkú medailu na významnom podujatí, ale rozpaky ostali... Čakanie sa nepozdáva ani trénerke Nadi Bendovej, ktorá nebola s časom 10,38 s spokojná. „Uvidíme, ako pobeží Janko v utorok, a potom pripravím plán smerom k júlovej univerziáde. Bolo zvláštne získať medailu pri telke..." poznamenala N. Bendová, ktorej sa tiež nepozdáva, že sa o medaily nebojuje v priamej konfrontácii. Atletika tým nielen podľa nej prichádza o svoje čaro... Pomôže atletike toto? Nový model atletických súťaží Dynamic New Athletics bol vytvorený, aby sa skrátil program vrcholných podujatí. Je zložený z deviatich disciplín – 100 m mužov a žien, 100 m pr. žien a 110 m pr. mužov, diaľka žien, skok do výšky mužov, hod oštepom žien, miešaná štafeta 4 x 400 m a stíhacia miešaná štafeta (800 m – 600 m – 400 m – 200 m). Proti sebe súťažia národné tímy, za poradie v ôsmich disciplínach získajú krajiny body (od 12 bodov po 2). Po ôsmich disciplínach sa vypočítajú rozstupy do stíhacej štafety. Jeden bod = 0,333 sekundy na štarte. Víťaz stíhacej štafety sa stáva víťazom DNA.