Talentovaný Liška o budúcnosti v NHL: Zámorskú kapitolu som ešte neuzavrel

Slovenskému hokejovému útočníkovi Adamovi Liškovi vyšla premiérovo sezóna na seniorskej úrovni nad očakávania.

V drese Slovana Bratislava pravidelne nastupoval v Kontinentálnej hokejovej lige, bol kľúčovou postavou juniorskej reprezentácie na MS a debutoval taktiež na svetovom šampionáte medzi mužmi. Talentovaný krídelník dal bodku za vydareným ročníkom v nedeľu ziskom Ceny Pavla Demitru pre najlepšieho slovenského hráča do 20 rokov, keď uspel v konkurencii obrancu Martina Fehérváryho a útočníka Samuela Bučeka.

"Slávnostný galavečer som si užil, ocenenie si veľmi vážim. Martin a Samuel sú skvelí hokejisti, ktorí mali výborné sezóny. O to viac ma teší, že som si to vybojoval vlastnou pracovitosťou," povedal 19-ročný hokejista, ktorý prerušil Fehérváryho nadvládu z ostatných dvoch edícií ankety. "Sme kamaráti, ale tiež chcem vyhrávať. Je pravdou, že vzhľadom na vek ho už nedorovnám v počte týchto trofejí, ale aspoň som to znížil. Už mi zagratuloval, ale nezabudol poznamenať, že zvíťazil dvakrát. Niekedy mu to spočítam," pousmial sa Liška.

Bratislavský rodák pomýšľal počas uplynulého víkendu aj na draft do NHL. O záujem klubov zámorskej profiligy sa usiloval druhý rok po sebe, ale opäť neuspel. "Sklamaný som bol vlani. Čakal som, že by to mohlo vyjsť, ale nespoliehal som sa na to, takže som bol so situáciou vyrovnaný. Budem na sebe pracovať ďalej. Ja som počas sezóny urobil maximum, ale ak to nestačilo, motivuje ma to do ďalšej práce," vysvetľoval šikovný mladík, ktorý ešte nepozná svoje budúcosezónne pôsobisko.

"Rieši sa to, mám naplánované nejaké stretnutia a verím, že čoskoro padne definitíva. Čakal som na draft, niektoré ponuky som odsunul na neskôr. V hre je zahraničie, dokonca viac klubov, ale uvidíme, ako sa rozhodnem. Chcem sa rozhodnúť podľa pocitu, kde ma to bude najviac ťahať. Stále je tu aj možnosť ísť na nejaký kemp do klubu NHL, ale nemám ešte nič dohodnuté. Vyzerá to preto tak, že sezónu začnem v Európe, ale vôbec som ešte neuzavrel ani zámorskú kapitolu. Ak sa naskytne možnosť, rád o to skúsim zabojovať."

Liška nastupoval počas celej uplynulej sezóny v KHL a zotrvaniu v najkvalitnejšej európskej súťaži by sa nebránil. "Najviac ma láka KHL, keďže som tam nazbieral veľké skúsenosti a mohol by som sa tam ešte viac zlepšiť. Otázkou je, ako by som zvládol prechod do Ruska, ktoré je špecifické. Momentálne hľadám zmluvu na jeden rok. Rád by som zopakoval takúto vydarenú sezónu a mám v hlave predstavu, že by som potom mohol odísť do Ameriky," pokračoval.

Účastník ostatných majstrovstiev sveta v Bratislave a Košiciach sa netají tým, že jeho dlhodobým cieľom je presun do zámoria. Ďalšou métou pre Lišku je úspech v národnom tíme. "Po skončení MS mi sebavedomie stúplo ešte viac, keďže som hral proti hokejistom aj z NHL. Pocítil som, že môžem hrať aj proti takýmto hráčom a veľmi ma láka dosiahnuť s reprezentáciou nejaký úspech. Bol by som rád, keby sme s ostatnými mladými hráčmi vytvorili silnú skupinu hokejistov, ktorá sa bude postupne zlepšovať," dodal.