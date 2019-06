Chlapík sa cez Tinder zoznámil so ženou: To, čo nastalo po prvom sexe, nečakal ani v najhoršom sne

Chcel si zaflirtovať, dostal sa do poriadnej kaše.

Ind Rama Reddy sa cez známu aplikáciu Tinder zoznámil so ženou menom Meera. Dvojica si čoraz častejšie navzájom vymieňala správy a ako to väčšinou býva,

Po mesiaci spoznávania sa cez esemesky a správy si dohodli rande, na ktorom Rama a Meera neodolali vzájomnej príťažlivosti. S tým, čo sa stalo po sexe, muž ale určite nepočítal. Dievčina sa ho hneď po intímnom styku spýtala, či si ju vezme za ženu. Chlapík však túto ponuku odmietol a povedal, že ešte nie je pripravený na záväzky.

Slečna bola napriek odmietaniu neodbytná a neustále Ramovi vypisovala, až si ju zablokoval. Meera sa tak uchýlila k tomu najkrajnejšiemu riešeniu. Na nádejného ženícha zavolala políciu. Kým v iných krajinách sa dobrovoľný sex na jednu noc nijak netrestá, v Indii je tomu celkom inak. Meera sa cítila byť zneužitá len na mužove fyzické potešenie a polícii povedala, že ju zviedol, pretože jej pred sexom sľuboval manželstvo. Keď už sa to stalo, sobáš odmietol, čo sa v tejto krajine považuje za istú formu znásilnenia, informuje britský denník The Sun. Muži zákona Rama napokon zatkli a odviedli do väzby.